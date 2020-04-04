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Пандемия коронавируса нового типа

Крупнейшие банки России сократили число работающих отделений на фоне пандемии коронавируса

В частности, в ВТБ порекомендовали клиентам минимизировать свои визиты в его офисы и чаще пользоваться банковскими услугами онлайн
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки, в том числе "Открытие" и Райффайзенбанк, сократили число работающих отделений из-за введения режима самоизоляции в ряде регионов страны из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах опрошенных банков.

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"Сейчас работает 181 дежурный офис банка "Открытие". В связи с введением режима самоизоляции в Москве и Московской области, а также в других регионах России, мы пересмотрели их число и скорректировали режим работы. Во время регулярных перерывов в офисах производится проветривание и дезинфекция", - сказали в пресс-службе "Открытия". Банк планирует продолжить работу в таком же режиме и дальше. Число работающих офисов будет регулироваться в зависимости от ситуации в каждом регионе.

В пресс-службе банка ВТБ ТАСС сообщили, что банк планирует продолжить работу своих отделений в соответствии с ранее заявленным графиком выходного дня.

"По всей России в настоящее время работают около 200 офисов ВТБ. Банк в динамичном режиме управляет работой сети и готов при необходимости увеличить или сократить число дежурных точек и время их работы - в зависимости от изменения клиентопотока. На этой неделе мы фиксируем его сокращение примерно в 1,5 раза", - отметили в пресс-службе.

В ВТБ также порекомендовали клиентам минимизировать свои визиты в отделения и чаще пользоваться банковскими услугами онлайн. При этом основная часть клиентов банка уже перешла на дистанционное обслуживание.

Из-за эпидемиологической обстановки в стране работу своих отделений также изменили Райффайзенбанк и банк "Ак Барс". В частности, Райффайзенбанк с 30 марта приостановил работу 14 отделений в столице, еще в 47 отделениях сотрудники были переведены на посменный график. Некоторые отделения "Ак Барса" приостановили обслуживание клиентов со 2 апреля.

"Сообщаем, что с 2 апреля некоторые офисы Ак Барс Банка приостанавливают обслуживание клиентов. Это необходимая мера, которая снизит риск распространения коронавирусной инфекции и сохранит здоровье сотрудников и клиентов", - сообщается на сайте банка.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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