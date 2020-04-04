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ЦБ рекомендовал МФО не штрафовать за несвоевременное внесение платежей до конца апреля

В Банке России напомнили, что россияне, ежемесячный доход которых упал более чем на 30% по сравнению с ежемесячным доходом за 2019 год, имеют право воспользоваться кредитными каникулами

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Банк России рекомендовал микрофинансовым институтам (МФИ) не штрафовать граждан, которые несвоевременно вносят платежи, до конца апреля. Об этом сообщается в субботу пресс-релизе регулятора.

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"Микрофинансовым институтам (МФИ) следует принимать во внимание наличие или отсутствие в распоряжении заемщиков возможности дистанционного обслуживания, а при ее отсутствии учитывать режим ограничительных мер, которые применяются в субъекте Российской Федерации и могут повлиять на возможность клиента посетить офис МФИ для своевременного совершения операций", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что если микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы или ломбарды не могут по причине реализации ограничительных мер обеспечить прием платежей по займам от заемщиков в период нерабочих дней, то данное обстоятельство не будет рассматриваться как нарушение обязательств. В соответствии с этим, заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты, неустойка (штрафы, пени) другие платежи, а также не будет реализовываться заложенное имущество.

В ЦБ напомнили, что физические лица, ежемесячный доход которых упал более чем на 30% по сравнению с ежемесячным доходом за 2019 год и которые не могут исполнять обязательства по договорам займа, имеют право воспользоваться кредитными каникулами, которые позволяют отложить платежи по займу на срок до полугода.

Президент России Владимир Путин в четверг в обращении к гражданам страны объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за коронавируса до 30 апреля. Он особо отметил, что нерабочие дни пройдут с сохранением за работниками их заработной платы. Ранее указом Путина нерабочая неделя с сохранением зарплат была объявлена с 30 марта по 5 апреля.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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