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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Салоны оптики продолжат работать в Москве во время режима повышенной готовности

В городе с 29 марта действует режим самоизоляции

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Салоны оптики продолжат работать в Москве во время введенного режима повышенной готовности. Об этом сообщается в субботу в опубликованном указе мэра Москвы Сергея Собянина.

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"Временно приостановить <...> до 1 мая работу <...> работу объектов розничной торговли, за исключением специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и офтальмологические изделия (оборудование)", - значится в документе.

Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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