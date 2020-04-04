Власти Москвы подготовили систему контроля самоизоляции, но запускать пока не планируют

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы объявили в субботу о технической готовности к введению "умной" системы контроля за соблюдением режима самоизоляции, создание которой мэр столицы Сергей Собянин анонсировал в минувшее воскресенье.

Однако запущена она будет только в случае ухудшения обстановки с коронавирусной инфекцией в городе, заверили в московском департаменте информационных технологий.

Зачем это нужно

С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста. Горожане могут выходить из дома только на работу (если она не приостановлена), в ближайший магазин или аптеку, выгулять домашнее животное или вынести мусор.

Такой режим введен, чтобы приостановить распространение коронавируса в городе, где сейчас зафиксировано 3 357 случаев заражения - почти 71% от общего количества инфицированных по России. В столице от заболевания, которое вызывает новый вирус, умерли уже 24 человека. При этом московские власти не раз подчеркивали, что заражаются не только жители из групп риска - пожилого возраста или с хроническими заболеваниями, но и молодые люди, и даже дети.

Как это будет работать

Умная система предполагает, что для выхода из дома горожанину потребуется получать специальный код с помощью телефона или через личный кабинет на портале mos.ru. С этим кодом можно будет передвигаться по городу, при этом для прогулки с питомцем или выноса мусора он не понадобится вообще.

Код будет представлять собой комбинацию букв и цифр, которую можно будет сохранить на смартфон или распечатать. Его нужно будет иметь с собой. Ранее власти Москвы подчеркивали, что с собой следует носить и документ, удостоверяющий личность.

Порядок выдачи, использования и проверки кода будет закреплен отдельным нормативно-правовым актом, а за передвижение по городу без кода будет предусмотрена ответственность.

Отслеживать перемещения горожан предполагается с помощью камер видеонаблюдения, данных мобильных операторов, а также силами полицейских, говорили ранее представители властей.

Будет ли это работать

В департаменте информационных технологий заверили, что техническая инфраструктура готова к пиковым нагрузкам, которые неизбежно возникнут, если миллионам москвичей понадобится получать коды. Накануне Собянин говорил, что в городе продолжают ходить на работу около 3 млн человек.

Будет ли введен новый порядок, зависит от ситуации с коронавирусом и соблюдения введенных для борьбы с ним ограничений. Пока такой необходимости нет, заявил в пятницу мэр: москвичи в целом добросовестно соблюдают режим самоизоляции.

Что касается распространения коронавируса, в России события развиваются по оптимистичному сценарию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это относится и к Москве - несмотря на то, что в городе выявляют сотни новых случаев в день, число заразившихся растет медленнее, чем в зарубежных странах. Так, в пятницу рост составил около 18%, а в субботу - менее 15%. При этом только в столице вылечились уже почти 200 пациентов - 5,8% от всех инфицированных.