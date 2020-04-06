В Госдуме обсудят усиление санкций за мошенничество с кредитными каникулами

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. В Государственной думе намерены проработать вопрос об усилении ответственности за мошеннические схемы с кредитными каникулами, объявленными в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"В период действия режима повышенной готовности появился новый вид мошенничества, связанный с предоставлением кредитных каникул фирмами-однодневками. Мошенники обещают гражданам решение любых вопросов по кредитам, предлагают поддельные больничные листы и справки о доходах", - пояснил Шхагошев.

"Считаю, что осуществление подобных мошеннических действий в период пандемии вдвойне недопустимо и должно наказываться более жесткими санкциями. Данный вопрос будет проработан в Государственной думе", - добавил он.

Депутат заметил, что "некоторые банки уже столкнулись с данной проблемой", в частности, "обратил на нее внимание банк ВТБ". "Помимо получения персональных данных граждан и нанесения им финансового ущерба, злоумышленники также портят кредитную историю клиентов банков", - уточнил Шхагошев, который входит в состав думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Он поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физических лиц более чем на 30%.

3 апреля глава государства подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Заемщик может обратиться в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней по потребительским кредитам.