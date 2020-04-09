Правительству предложили поддержать экспортеров через запуск антикризисных мер

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ, "дочка" корпорации ВЭБ.РФ и оператор господдержки экспортеров) на фоне распространения коронавирусной инфекции и связанного с этим кризиса в мировой экономике подготовил антикризисный пакет поддержки российских экспортеров. Об этом рассказали порталу " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого выступает ТАСС, в пресс-службе РЭЦ.

В пакет входят решения в сфере логистики, субсидирования и поиска новых клиентов за рубежом. В частности, РЭЦ готов предоставить российским компаниям доступ к уже готовым логистическим решениям. В условиях карантина усложнено движение грузового и авиавтотранспорта, существуют сложности с железнодорожными и морскими перевозками. РЭЦ предлагает столкнувшимся с трудностями экспортерам использовать организованные грузовые авиаперевозки по всему миру через аэропорты Москвы и Минска и доставку сборных грузов в европейском направлении через склад в Риге.

Экспортный центр надеется упростить доступ к самой популярной мере поддержки у экспортеров - логистической субсидии, а также расширить потенциальный круг ее пользователей.

"Предлагаемые меры правительственного уровня запустят механизм и соответствующее финансирование для получения транспортной субсидии компаниями, не вошедшими в реестр получателей субсидии в 2020 году по итогам квалификационного отбора, в порядке поступления от них заявок. Запуск такой программы планируется с мая 2020 года", - добавляют в РЭЦ.

В перечень "антикризисных" мер может также войти компенсация части затрат на складирование продукции в связи с наступлением "форс-мажорных" обстоятельств.

РЭЦ также намерен содействовать заключению новых сделок, обновив свои профильные продукты по поиску контрагентов.

Также экспортный центр хочет расширить возможности своих страховых инструментов.

"В целях поддержания международной конкурентоспособности и на фоне предпринимаемых в ряде развитых стран мира мер по финансовой поддержке предпринимателей и экспортеров в портфель услуг финансовой поддержки Росэксимбанка ("дочка" РЭЦ) должны войти факторинг и аккредитивы, финансирование ранее понесенных затрат организаций при условии новых поставок продукции на экспорт", - сообщают в компании.

Во сколько может обойтись запуск этих информационных, мониторинговых и финансовых продуктов, в РЭЦ не уточняют.

"Необходимо ввести быстрые оперативные меры, которые одним компаниям позволят использовать новые возможности для выхода на зарубежные рынки, а для других - стать мерами спасения. Оперативный штаб РЭЦ стал точкой сборки потребностей и проблем экспортеров, на основании которых и был сформирован наш антикризисный план", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.