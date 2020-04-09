Российские авиакомпании до 13 апреля совершат вывозные рейсы из семи стран

"10 апреля авиакомпания "Аэрофлот" выполнит два рейса. В Санкт-Петербург из Пхукета прибудет около 200 россиян. Затем этот же борт перелетит в Москву, куда планируется доставить еще 50 человек. Также из Кипра в московский аэропорт Шереметьево домой будут возвращены 250 человек, - говорится в сообщении Минтранса. - Вывозная программа будет продолжена 11 апреля. В Москву из Антальи и Бангкока авиакомпания "Аэрофлот" планирует привезти около 550 россиян". В министерстве добавили, что 12 апреля будет выполнены рейсы "Аэрофлота" из Токио и Гоа (всего 500 человек) в Москву, а 13 апреля - из Европы, в частности из Подгорицы ( 250 человек) и Мадрида (также 250 человек) в Москву.

"Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля. Программа полетов может быть расширена, учитывая поступающие заявки от россиян на портал госуслуг. Проект графика включает рейсы как в Москву, так и в регионы. В плане вывозные рейсы из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама", - уточняется в сообщении Минтранса.