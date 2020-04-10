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Пандемия коронавируса нового типа

Большинство инвесторов ТОР и СПВ на Дальнем Востоке работают штатно, несмотря на пандемию

При этом глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов отметил, что в случае сокращения объемов производства сотрудников одной компании предлагают трудоустроить в другую, где есть свободные вакансии

ТАСС, 10 апреля. Около 70% инвесторов, которые реализуют проекты на дальневосточных территориях опережающего развития (ТОР) и в Свободном порту Владивосток (СПВ), работают в штатном режиме, несмотря на распространение коронавируса. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

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В России до 30 апреля продлены нерабочие дни, это необходимо для борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако с прошлой недели в регионах стали возобновлять работу промышленные и градообразующие предприятия, которые при этом вводят дополнительные меры безопасности против распространения инфекции.

"Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) для поддержки партнеров-работодателей ведет мониторинг их кадровых рисков на Дальнем Востоке. Опрошены инвесторы во всех регионах ДФО. Подчеркну, опрашивали только инвесторов, которые реализуют свои инвестиционные проекты на Дальнем Востоке благодаря преференциальным режимам - это территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Так вот, 70% опрошенных сказали, что пока работают в штатном режиме", - сказал Козлов.

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При этом, по его словам, были сообщения о возможных кадровых рисках, и агентство оперативно отреагировало на них. Например, высвободившихся из-за сокращения объемов производства сотрудников одной компании предложили трудоустроить в другую, где возникла временная нехватка кадров.

"Для оперативного сбора информации о ситуации на рынке труда АРЧК организовало онлайн-сервис для работодателей, через который можно дистанционно обратиться за помощью. По данным агентства, количество откликов и размещенных резюме на ключевых работных сайтах пока не изменилось, но несколько снизилось число вакансий", - добавил министр.

Козлов подчеркнул, что востребованными остаются специалисты инженерно-технического профиля, поскольку большинство предприятий, открытых в ТОР и СПВ, заняты в реальном секторе экономики. "Потребность резидентов в специалистах инженерного профиля, представителях рабочих профессий высока, и спрос на них вносят соответствующие корректировки в программы профессиональной подготовки кадров. Этот сектор сейчас наиболее перспективен для самореализации. Любая пандемия рано или поздно заканчивается, а то, что в последние годы закладывалось на Дальнем Востоке, будет развиваться дальше", - заключил он.

Ущерб экономике Дальнего Востока

Глава Минвостокразвития РФ отметили, что ущерб, который коронавирусная инфекция нанесла экономике Дальнего Востока, пока не подсчитан, но "потери, конечно, есть". "В наибольшей степени в Дальневосточном округе и в арктической зоне, как и в целом по России, пострадали туристический, ресторанный и гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, сферы досуга и развлечений, предприятия, оказывающие бытовые услуги населению - это ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты. Несут убытки компании, которые занимаются авиа- и автоперевозками", - уточнил он.

"Есть компании, которые открыто говорят, что не переживут ограничительные времена - будут банкротства, будут увольнения. Сложившаяся ситуация бесследно не пройдет. Однако мы оперативно начали предпринимать меры, чтобы минимизировать кадровые риски", - подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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