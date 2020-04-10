Трамп заявил, что согласие США сократить добычу нефти не критично для страны

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Согласие США сократить добычу нефти не имеет критического значения для страны, учитывая объем запасов этого сырья. С таким заверением выступил в пятницу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Говоря о договоренностях, достигнутых странами ОПЕК+, Трамп напомнил, что Соединенные Штаты и так вынуждены сокращать добычу нефти у себя из-за того, что данный сектор работает на основе принципов свободного рынка и регулирует производство в зависимости от колебания цен на углеводороды. "Они [страны ОПЕК+] сокращают добычу, мы сокращаем ее в ответ. Однако у нас в земле еще достаточно ее [нефти] для использования", - отметил глава государства, высказав мнение, что по объему запасов этого сырья США находятся на первом месте в мире.

Трамп также обратил внимание на наличие в стране крупных запасов природного газа и на широкое разнообразие источников энергии вообще.

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн б/с в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключения составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с.

Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а соглашалась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента страны, Мексика договорилась с ОПЕК+ и США о том, что реальное сокращение добычи в стране составит 100 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.