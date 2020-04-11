Ростуризм предлагает из-за коронавируса увеличить субсидии для внутренних туроператоров

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ и Ростуризм на фоне ситуации с коронавирусом предлагают увеличить объем субсидий для работающих на внутреннем рынке туроператоров за привлечение российских и иностранных туристов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

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"На сегодняшний день для внутреннего туризма обсуждается комплекс мер, в том числе: для туроператоров, работающий на внутреннем направлении, - расширение объема финансирования и параметров субсидии за привезенных российских туристов, для туроператоров, работающих на въездном направлении, - то же самое за привезенных иностранных туристов", - сказали в Ростуризме.

В частности, помимо увеличения финансирования, предлагается расширение списка целевых регионов России, за привлечение туристов в которые полагается субсидия, а также целевых стран, за путешественников из которых полагается господдержка, отметили в Ростуризме.

Также впервые предлагается включение в список системообразующих организаций российской экономики ряда крупнейших предприятий туротрасли: субъектов гостиничного бизнеса, туроператоров и круизных компаний, которые работают на внутреннем и въездном направлении. Кроме того, для поддержки гостиничной отрасли в сложившихся условиях предлагается субсидирование процентных платежей по кредитам, выданным на строительство и реконструкцию отелей. А для развития въездного туризма совместно с МИД России прорабатывается возможность повторного оформления или продления на безвозмездной основе туристских виз с максимально разрешенным количеством въездов и максимальным сроком действия иностранным гражданам, которые по причине распространения коронавирусной инфекции не смогли приехать в Россию по ранее выданным визам. Также готовится отдельный пакет мер по вопросам облегчения визового режима, добавили в Ростуризме.

Все эти предложения направлены в правительство РФ.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Минэкономразвития и Ростуризм разрабатывают новый блок мер поддержки туристической отрасли, который включает программу восстановления после нормализации эпидемиологической ситуации.