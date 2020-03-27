Отмененный отдых, работа из дома и усиленная гигиена. Как пандемия изменила жизнь россиян

Верят ли люди тому, что СМИ рассказывают о коронавирусе? А официальной статистике? Кому они готовы сообщить о своих и чужих симптомах? И как пытаются защититься от распространения заболевания?

Ежедневно в СМИ появляется множество новостей о коронавирусе, и потеряться потоке данных очень просто. Кого-то начинает мучить тревога и даже панические атаки, а кто-то, наоборот, отказывается верить в происходящее. Агентство "Михайлов и партнеры. Аналитика" в своем исследовании "Коронавирус — мифы и легенды" выяснили, как пандемия уже повлияла на мнения, поведение и психоэмоциональное состояние людей. Каким новостям о вирусе россияне доверяют Сталкиваясь с большим объемом информации, люди с трудом могут определить, насколько реально СМИ отражают ситуацию с распространением заболевания. В результате 33% опрошенных уверены, что коронавирус не настолько опасен, как о нем говорят, а 22%, наоборот, считают, что его недооценивают.

На этом фоне исследователи отметили рост роли традиционных СМИ — примерно 44% опрошенных россиян склонны верить той информации, что подают ТВ и радио, а вот интернет-источникам и рассказам близких людей доверяют треть респондентов (по 32% и 33% соответственно).

Социальная ответственность Ее уровень определенно вырос, отмечают авторы исследования. Так, 86% опрошенных заявили, что обратились бы за помощью, если бы у них появились симптомы заболевания. А если бы медики его подтвердили, 88% обязательно рассказали об этом родным и близким. Так же большинство не стало бы скрывать от окружающих информацию, что тревожащие симптомы появились у кого-то из знакомых. Такая позиция, возможно, связана с тем, что люди не очень доверяют официальной статистике. Почти половина респондентов — 43% — считают, что она занижена.

Как изменилась жизнь россиян из-за пандемии Распространение заболевания и меры, которые власти предпринимают против этого, естественно, не могли не повлиять на повседневную рутину. Уже к середине марта изменения затронули как минимум треть опрошенных граждан.

Кроме того, по всей России люди стали чаще мыть руки, проветривать помещения и делать влажную уборку, а также меньше посещать массовые мероприятия и ездить на общественном транспорте. И только каждый десятый респондент отметил, что не предпринимает никаких дополнительных мер профилактики и защиты.

При этом, по данным опроса на 21−23 марта, в карантине или вынужденной самоизоляции оказались 12% респондентов по всей России и 22% — жителей Москвы. Половина опрошенных ушла на удаленку по требованию работодателя, а четверть изолировалась самостоятельно. Еще среди причин оставаться дома оказались карантин в вузах или после путешествия за рубеж, а также некоторые родители вынуждены присматривать за детьми, которые не ходят в школу.

При этом исследование показывает, что потребительский ажиотаж стал спадать. Те, кто хотел сделать запасы, уже это сделали. А кто не планировал, не видят в этом необходимости, мол, продуктовые магазины все равно будут работать, а на длительный срок запасаться нет смысла. Есть также и неожиданное последствие домашнего режима — изменение отношений в семьях. Кто-то отметил улучшение, но есть и те, кто стал хуже общаться с близкими.