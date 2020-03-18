Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Что, собственно, изменилось?

Резкая перестройка рутины при выходе на удаленную работу или карантин, ощущение утраты контроля над жизнью, нехватка личного общения, не говоря уже о страхе заразиться и заразить близких, — факторы, которые появились в нашей жизни вместе с эпидемией нового коронавируса. Все они способны сильно повысить уровень стресса.

"Дело в том, что сейчас происходит такой "идеальный шторм", и не только в плане коронавируса, но и с экономикой непонятно что происходит, и ситуация политическая тоже как-то подвисла. Естественно, сейчас люди находятся в растерянности, которая, возможно, местами уже начинает переходить в панику. Как пример — исчезновение гречки на прилавках", — говорит социальный психолог Алексей Рощин.

Специалисты уверены — чем внимательнее человек будет следить за информационным потоком, отслеживая новости, связанные с эпидемией, тем тревожнее будет себя ощущать. Соблазн погрузиться в поток с головой, чтобы быть в курсе всех событий, особенно велик для людей, склонных все контролировать. Психологи говорят, что эмоциональное выгорание от переизбытка плохих новостей может произойти буквально за несколько дней.

Лучшее, что вы можете сделать, — дозировать количество поступающей информации. Например, следить за новостями только в одном источнике или пользоваться для этого ноутбуком, а не телефоном.

Новая рутина

Тем, кто сейчас оказался на карантине или начал работать из дома, стоит приложить усилия к тому, чтобы сохранить режим дня.

"Чем жестче структурирован световой день, тем выше тонус, чем больше человек предоставлен сам себе, чем больше он размазывается, тем хуже себя чувствует", — предупреждает психолог Александр Колмановский. Постарайтесь создать себе новую рутину, тщательно спланировав внезапно освободившееся время. Подробнее о том, как организовать рабочий день на удаленке читайте здесь.