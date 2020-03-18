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Распространение коронавируса нового типа

Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Люди скупают гречку, хотя власти уверяют, что проблем с продуктами не будет. Найти в продаже антисептик по адекватной цене становится все сложнее. Все вокруг обсуждают новый коронавирус и читают новости о нем. Спускаться в метро или заходить в автобусы, а то и выходить на улицу многим страшновато. Кажется, что от тревоги сегодня никуда не спрячешься, но что об этом скажут психологи?

Что, собственно, изменилось?

Резкая перестройка рутины при выходе на удаленную работу или карантин, ощущение утраты контроля над жизнью, нехватка личного общения, не говоря уже о страхе заразиться и заразить близких, — факторы, которые появились в нашей жизни вместе с эпидемией нового коронавируса. Все они способны сильно повысить уровень стресса.

"Дело в том, что сейчас происходит такой "идеальный шторм", и не только в плане коронавируса, но и с экономикой непонятно что происходит, и ситуация политическая тоже как-то подвисла. Естественно, сейчас люди находятся в растерянности, которая, возможно, местами уже начинает переходить в панику. Как пример — исчезновение гречки на прилавках", — говорит социальный психолог Алексей Рощин.

Специалисты уверены — чем внимательнее человек будет следить за информационным потоком, отслеживая новости, связанные с эпидемией, тем тревожнее будет себя ощущать. Соблазн погрузиться в поток с головой, чтобы быть в курсе всех событий, особенно велик для людей, склонных все контролировать. Психологи говорят, что эмоциональное выгорание от переизбытка плохих новостей может произойти буквально за несколько дней.

Лучшее, что вы можете сделать, — дозировать количество поступающей информации. Например, следить за новостями только в одном источнике или пользоваться для этого ноутбуком, а не телефоном.

Новая рутина

Тем, кто сейчас оказался на карантине или начал работать из дома, стоит приложить усилия к тому, чтобы сохранить режим дня. 

"Чем жестче структурирован световой день, тем выше тонус, чем больше человек предоставлен сам себе, чем больше он размазывается, тем хуже себя чувствует", — предупреждает психолог Александр Колмановский. Постарайтесь создать себе новую рутину, тщательно спланировав внезапно освободившееся время. Подробнее о том, как организовать рабочий день на удаленке читайте здесь.

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Если на удаленную работу вас не перевели, а ездить в общественном транспорте и находиться в людных местах вам страшно, постарайтесь сконцентрироваться на цели поездки. Подумайте, зачем вы это делаете и какую пользу это может принести. 

По рекомендациям ВОЗ, маску стоит носить в первую очередь тем, кто болеет, и тем, кто с ними непосредственно контактирует. Здоровому человеку она вряд ли поможет избежать заражения, к тому же маску нужно регулярно менять, иначе с каждым вдохом в ваш организм будут попадать пыль и микроорганизмы, осевшие на ней. Но если в метро вы чувствуете себя увереннее в перчатках и маске — не стесняйтесь их надеть. 

"Если ваш страх практически невыносим, то лучше никуда не ездить, чем каждый день входить в метро, как в банку с пауками, потому что такие страхи и стрессы могут очень быстро расшатать психику", — говорит Алексей Рощин. 

Помоги другому

"Самое страшное в этой эпидемии — слишком сконцентрироваться на себе, своих переживаниях и страхах, потому что это дорога в один конец, — считает Алексей Рощин. — Если вы начнете думать о других — вы выйдете из состояния паники".

Этот совет относится и к карьере, и к личной жизни. Александр Колмановский предлагает посмотреть на свою работу с точки зрения "социальной позитивности", думать о том, какую пользу вы приносите другим людям, выполняя свои обязанности.

Помните, что страшно не только вам. Позвоните друзьям и родственникам, расспросите их о самочувствии и текущих сложностях. Чем внимательнее вы будете слушать, чем больше сопереживать, тем легче вам будет справиться с собственным стрессом. 

Если вам кажется, что кто-то из ваших близких ощущает сильный психологический дискомфорт в связи с эпидемией, не спешите увещевать и давать советы. Лучше поговорите с ним о ваших общих планах и целях, покажите, что сами видите будущее в позитивном ключе.

Долгосрочные перспективы

"Паника — это ощущение "я уже опоздал". Разум отключается, потому что решает, что все уже позади, все, что можно было сделать", — говорит Алексей Рощин. 

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Вы мечтаете выучить японский, откладываете деньги, чтобы навестить подругу по переписке, живущую на другом конце света, а через полгода планируете закончить ремонт в бабушкиной квартире. Вспомните о своих долгосрочных планах и сделайте первые шаги на пути к их реализации. Когда вы поймете, что торопиться некуда и у вас есть время, чтобы заняться глобальными планами, вам наверняка станет спокойнее.

"Это контринтуитивное предложение, поскольку все наше окружение подталкивает к тому, чтобы забыть про долгосрочное и начать суетиться… а стоит как раз начать делать что-то, что подсознательно будет вам говорить, что вы еще собираетесь здесь жить долго. Сам этот настрой на долгие планы, долгую жизнь лучше всего сбивает сиюминутные стрессы", — уверен Алексей Рощин.

Когда речь идет о тревожности и панике, время на нашей стороне. Психологи говорят, что приблизительно через пять-семь дней любая ситуация начинает восприниматься как норма, и уровень стресса начинает падать. 

Алена Фокеева

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Распространение коронавируса нового типа
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