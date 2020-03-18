Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Что, собственно, изменилось?
Резкая перестройка рутины при выходе на удаленную работу или карантин, ощущение утраты контроля над жизнью, нехватка личного общения, не говоря уже о страхе заразиться и заразить близких, — факторы, которые появились в нашей жизни вместе с эпидемией нового коронавируса. Все они способны сильно повысить уровень стресса.
"Дело в том, что сейчас происходит такой "идеальный шторм", и не только в плане коронавируса, но и с экономикой непонятно что происходит, и ситуация политическая тоже как-то подвисла. Естественно, сейчас люди находятся в растерянности, которая, возможно, местами уже начинает переходить в панику. Как пример — исчезновение гречки на прилавках", — говорит социальный психолог Алексей Рощин.
Специалисты уверены — чем внимательнее человек будет следить за информационным потоком, отслеживая новости, связанные с эпидемией, тем тревожнее будет себя ощущать. Соблазн погрузиться в поток с головой, чтобы быть в курсе всех событий, особенно велик для людей, склонных все контролировать. Психологи говорят, что эмоциональное выгорание от переизбытка плохих новостей может произойти буквально за несколько дней.
Лучшее, что вы можете сделать, — дозировать количество поступающей информации. Например, следить за новостями только в одном источнике или пользоваться для этого ноутбуком, а не телефоном.
Новая рутина
Тем, кто сейчас оказался на карантине или начал работать из дома, стоит приложить усилия к тому, чтобы сохранить режим дня.
"Чем жестче структурирован световой день, тем выше тонус, чем больше человек предоставлен сам себе, чем больше он размазывается, тем хуже себя чувствует", — предупреждает психолог Александр Колмановский. Постарайтесь создать себе новую рутину, тщательно спланировав внезапно освободившееся время. Подробнее о том, как организовать рабочий день на удаленке читайте здесь.
Если на удаленную работу вас не перевели, а ездить в общественном транспорте и находиться в людных местах вам страшно, постарайтесь сконцентрироваться на цели поездки. Подумайте, зачем вы это делаете и какую пользу это может принести.
По рекомендациям ВОЗ, маску стоит носить в первую очередь тем, кто болеет, и тем, кто с ними непосредственно контактирует. Здоровому человеку она вряд ли поможет избежать заражения, к тому же маску нужно регулярно менять, иначе с каждым вдохом в ваш организм будут попадать пыль и микроорганизмы, осевшие на ней. Но если в метро вы чувствуете себя увереннее в перчатках и маске — не стесняйтесь их надеть.
"Если ваш страх практически невыносим, то лучше никуда не ездить, чем каждый день входить в метро, как в банку с пауками, потому что такие страхи и стрессы могут очень быстро расшатать психику", — говорит Алексей Рощин.
Помоги другому
"Самое страшное в этой эпидемии — слишком сконцентрироваться на себе, своих переживаниях и страхах, потому что это дорога в один конец, — считает Алексей Рощин. — Если вы начнете думать о других — вы выйдете из состояния паники".
Этот совет относится и к карьере, и к личной жизни. Александр Колмановский предлагает посмотреть на свою работу с точки зрения "социальной позитивности", думать о том, какую пользу вы приносите другим людям, выполняя свои обязанности.
Помните, что страшно не только вам. Позвоните друзьям и родственникам, расспросите их о самочувствии и текущих сложностях. Чем внимательнее вы будете слушать, чем больше сопереживать, тем легче вам будет справиться с собственным стрессом.
Если вам кажется, что кто-то из ваших близких ощущает сильный психологический дискомфорт в связи с эпидемией, не спешите увещевать и давать советы. Лучше поговорите с ним о ваших общих планах и целях, покажите, что сами видите будущее в позитивном ключе.
Долгосрочные перспективы
"Паника — это ощущение "я уже опоздал". Разум отключается, потому что решает, что все уже позади, все, что можно было сделать", — говорит Алексей Рощин.
Вы мечтаете выучить японский, откладываете деньги, чтобы навестить подругу по переписке, живущую на другом конце света, а через полгода планируете закончить ремонт в бабушкиной квартире. Вспомните о своих долгосрочных планах и сделайте первые шаги на пути к их реализации. Когда вы поймете, что торопиться некуда и у вас есть время, чтобы заняться глобальными планами, вам наверняка станет спокойнее.
"Это контринтуитивное предложение, поскольку все наше окружение подталкивает к тому, чтобы забыть про долгосрочное и начать суетиться… а стоит как раз начать делать что-то, что подсознательно будет вам говорить, что вы еще собираетесь здесь жить долго. Сам этот настрой на долгие планы, долгую жизнь лучше всего сбивает сиюминутные стрессы", — уверен Алексей Рощин.
Когда речь идет о тревожности и панике, время на нашей стороне. Психологи говорят, что приблизительно через пять-семь дней любая ситуация начинает восприниматься как норма, и уровень стресса начинает падать.
Алена Фокеева