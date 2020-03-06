Пиво, пакет, этикет: неожиданные последствия распространения нового коронавируса

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, по данным ВОЗ на 5 марта, составило около 95 тыс. человек. По всему миру организаторы отменяют события, предполагающие большое скопление людей. Эпидемия влияет на мировую экономику, особенно на туристический сектор, нефтяную отрасль и производство. Но это далеко не все. У коронавируса есть и менее очевидные последствия.
Деловой этикет
Пожимать руки коллегам и деловым партнерам больше не обязательно, и за эти перемены ответственен новый коронавирус.
Политики один за другим пробуют на себе новый деловой этикет. Так, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из соображений инфекционной безопасности. Министр энергетики РФ Александр Новак и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо обменялись "ножным приветствием". Губернатор Небраски предложил вместо рукопожатий "здороваться локтями".
Санитарные ведомства Австрии, Грузии, Хорватии и Швейцарии рекомендуют избегать рукопожатий, а во Франции просят воздержаться также от поцелуев-приветствий.
Впрочем, не все политики готовы отказаться от рукопожатий. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рекомендует вместо этого почаще мыть руки.
Голубое небо
После удлиненных из-за нового коронавируса китайских новогодних каникул только треть компаний Поднебесной возобновила работу в полном объеме. В результате за две февральские недели выбросы углекислого газа в Китае сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть почти на 100 млн метрических тонн, что приблизительно равно годовому объему выбросов такой страны, как Чили. Уровень использования угля после праздников также не восстановился и упал до четырехлетнего минимума.
Считается, что это могло стать причиной хорошей погоды, радующей жителей Пекина и других крупных китайских городов последние несколько дней. Смог над ними рассеялся, и показалось голубое яркое небо.
Коронапиво
По результатам опроса независимого пиар-агентства 5W Public Relations, в котором поучаствовали 737 американцев, 38% опрошенных ни за что не купили бы пиво Corona, а еще 14% не стали бы заказывать его в публичном месте. Бренд терпит репутационные убытки из-за схожести своего имени с названием нового опасного вируса, хотя никакой связи между ним и пивом не существует. Производителей пива также критикуют за рекламный пост в Twitter, обещающий, что новые напитки Corona "скоро сойдут на берег".
Пакетный кризис
С 1 марта власти штата Нью-Йорк запретили магазинам выдавать или продавать покупателям одноразовые полиэтиленовые пакеты, чтобы уменьшить объем отходов. Вместо них предлагается использовать бумажные пакеты или многоразовые сумки.
Некоторые эксперты считают, что эти меры могут вызвать дефицит бумажных пакетов, что, учитывая приостановку поставок многоразовых сумок из Китая из-за коронавируса, приведет к полному отсутствию сумок для покупок. "Магазины и индивидуальные предприниматели уже столкнулись с дефицитом бумажных пакетов, — отмечает New York Post. — И эта проблема может быть решена не ранее чем через пять лет, так как для удовлетворения быстрорастущего спроса в США просто не хватает производственных мощностей и заводов".
Политизация здравоохранения
Президент США Дональд Трамп считает, что демократическая партия использует ситуацию с коронавирусом для "мистификаций" и "политизирует его", а СМИ "создают истерию".
"...лживые СМИ делают все возможное, чтобы коронавирус выглядел [в глазах общественности] как можно хуже, в том числе [создавая] панику на рынке, если это возможно. Точно так же их некомпетентные и ничего не делающие товарищи-демократы только говорят, никаких действий. США в отличной форме!" — написал американский президент на своей странице в Twitter.
Выступая перед сторонниками в Южной Каролине, Трамп заявил, что надеется, что "все ограничится самыми незначительными последствиями". В то же время директор американского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Нэнси Мессонье уверена, что дальнейшее распространение нового типа коронавируса на территории США — вопрос времени. Все это дает повод экспертам критиковать американские власти за противоречивые сообщения, путающие людей.
Администрация Трампа многократно предлагала уменьшить расходы на здравоохранение, в том числе на 2021 год. И хотя конгресс не одобрил этих предложений, вопросы здравоохранения и вместе с ним угроза коронавируса стали для США крайне политически заряженной темой.