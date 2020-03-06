Пиво, пакет, этикет: неожиданные последствия распространения нового коронавируса

Пожимать руки коллегам и деловым партнерам больше не обязательно, и за эти перемены ответственен новый коронавирус.

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, по данным ВОЗ на 5 марта, составило около 95 тыс. человек. По всему миру организаторы отменяют события, предполагающие большое скопление людей. Эпидемия влияет на мировую экономику , особенно на туристический сектор, нефтяную отрасль и производство. Но это далеко не все. У коронавируса есть и менее очевидные последствия.

Политики один за другим пробуют на себе новый деловой этикет. Так, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из соображений инфекционной безопасности. Министр энергетики РФ Александр Новак и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо обменялись "ножным приветствием". Губернатор Небраски предложил вместо рукопожатий "здороваться локтями".

Санитарные ведомства Австрии, Грузии, Хорватии и Швейцарии рекомендуют избегать рукопожатий, а во Франции просят воздержаться также от поцелуев-приветствий.

Впрочем, не все политики готовы отказаться от рукопожатий. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рекомендует вместо этого почаще мыть руки.

Голубое небо

После удлиненных из-за нового коронавируса китайских новогодних каникул только треть компаний Поднебесной возобновила работу в полном объеме. В результате за две февральские недели выбросы углекислого газа в Китае сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть почти на 100 млн метрических тонн, что приблизительно равно годовому объему выбросов такой страны, как Чили. Уровень использования угля после праздников также не восстановился и упал до четырехлетнего минимума.

Считается, что это могло стать причиной хорошей погоды, радующей жителей Пекина и других крупных китайских городов последние несколько дней. Смог над ними рассеялся, и показалось голубое яркое небо.

Коронапиво

По результатам опроса независимого пиар-агентства 5W Public Relations, в котором поучаствовали 737 американцев, 38% опрошенных ни за что не купили бы пиво Corona, а еще 14% не стали бы заказывать его в публичном месте. Бренд терпит репутационные убытки из-за схожести своего имени с названием нового опасного вируса, хотя никакой связи между ним и пивом не существует. Производителей пива также критикуют за рекламный пост в Twitter, обещающий, что новые напитки Corona "скоро сойдут на берег".

Пакетный кризис

С 1 марта власти штата Нью-Йорк запретили магазинам выдавать или продавать покупателям одноразовые полиэтиленовые пакеты, чтобы уменьшить объем отходов. Вместо них предлагается использовать бумажные пакеты или многоразовые сумки.

Некоторые эксперты считают, что эти меры могут вызвать дефицит бумажных пакетов, что, учитывая приостановку поставок многоразовых сумок из Китая из-за коронавируса, приведет к полному отсутствию сумок для покупок. "Магазины и индивидуальные предприниматели уже столкнулись с дефицитом бумажных пакетов, — отмечает New York Post. — И эта проблема может быть решена не ранее чем через пять лет, так как для удовлетворения быстрорастущего спроса в США просто не хватает производственных мощностей и заводов".

Политизация здравоохранения

Президент США Дональд Трамп считает, что демократическая партия использует ситуацию с коронавирусом для "мистификаций" и "политизирует его", а СМИ "создают истерию".