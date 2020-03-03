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Распространение коронавируса нового типа

Джонсон не откажется от рукопожатий из-за коронавируса

Как отметил премьер-министр Великобритании, "важнее, чтобы люди мыли руки"

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен отказываться от рукопожатий из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции, представляя стратегию правительства по предотвращению эпидемии на территории страны.

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"Я постоянно пожимаю руки. Недавно я был в больнице, где госпитализированы несколько больных с коронавирусом, и я жал руки всем. Я продолжу пожимать руки. Конечно, люди могут сами решать за себя, но важнее, чтобы люди мыли руки", - сказал Джонсон.

В понедельник в СМИ появилось видео, на котором министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на мероприятии в Берлине не стал пожимать руку канцлеру страны Ангеле Меркель. Как сообщила медиакомпания Deutsche Welle, такое поведение министра связано с мерами предосторожности из-за коронавируса.

Ранее санитарные ведомства ряда стран, в том числе Австрии, Грузии, Франции, Хорватии, Швейцарии, рекомендовали среди прочих мер предосторожности воздержаться от рукопожатий.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисРаспространение коронавируса нового типа
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