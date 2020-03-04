{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Новак и генсек ОПЕК поздоровались ногами на фоне мер безопасности из-за коронавируса

Для снижения риска заражения делегатам стран ОПЕК+ измеряли температуру тела на входе в секретариат
Описание
© Юлия Хазагаева/ТАСС

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак в среду провел встречу с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В виде дружеской шутки они обменялись приветствием ногами, которое в последнее время используется как альтернатива рукопожатию на фоне распространения коронавируса. Видео выложено в Twitter ОПЕК.

На нем Новак, а также его заместитель Павел Сорокин встречаются в кабинете Баркиндо в штаб-квартире ОПЕК в Вене. Затем, смеясь, они приветствуют друг друга ногами. При этом в действительности министры общаются друг с другом без видимых ограничений. На видео трансляции из зала заседания все они жали друг другу руки, смеялись. Новак и Баркиндо также запечатлели рукопожатие в кабинете генсека.

Встреча стран ОПЕК+ 4-6 марта проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, предпринятых ОПЕК из-за коронавируса, который уже зарегистрирован в Вене. Для снижения риска заражения делегатам измеряли температуру тела на входе в секретариат работники Красного Креста. Списки делегатов при этом были урезаны до минимума. Впервые в истории заседаний ОПЕК не пустил журналистов в здание.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияБаркиндо, МухаммедРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Минздрав Белоруссии не намерен поднимать вопрос о закрытии границы из-за коронавируса
В республике может быть пересмотрен порядок проведения крупных международных мероприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС