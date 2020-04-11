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Пандемия коронавируса нового типа

В Госдуму внесен проект об учете в налоге на прибыль расходов на средства защиты от вируса

Его принятие будет способствовать обеспечению населения необходимыми средствами защиты и профилактики, отмечается в пояснительной записке

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, относящий к расходам организаций при исчислении налога на прибыль траты на средства индивидуальной защиты и на тесты на коронавирус. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в субботу.

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"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" предлагается внести в Налоговый кодекс РФ изменения, предусматривающие отнесение к расходам при исчислении налога на прибыль организаций, не связанных с производством и (или) реализацией товаров, работ (услуг), расходов организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции (в том числе признаваемого амортизируемым имуществом). Законопроект направлен на снижение издержек налогоплательщиков, обусловленных борьбой с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению населения необходимыми средствами защиты и профилактики в условиях распространения коронавируса.

По последним данным, во время пандемии в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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