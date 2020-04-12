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Мировые цены на нефть
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Песков: без сделки по сокращению добычи нефти мировая экономика подойдет к ценовому хаосу

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти нужны всему миру, поскольку без них глобальная экономика будет на пороге хаоса с ценами на энергоносители, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они нужны, по сути, всему миру. Потому что если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о необходимости договоренностей по сокращению добычи нефти.

Теги
РоссияМировые цены на нефтьПесков, Дмитрий Сергеевич
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