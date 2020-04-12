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Пандемия коронавируса нового типа

Песков: несмотря на пандемию, надо обеспечить продолжение производства, где это возможно

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что даже в условиях нынешних ограничений не следует "морозить всю экономику"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Кремль считает необходимым обеспечивать продолжение производства в тех регионах РФ, где это возможно, несмотря на пандемию коронавируса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", даже в условиях нынешних ограничений не следует "морозить всю экономику".

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"Есть регионы, которые, в отличие от Москвы, находятся в более благоприятной ситуации. И в этих условиях совершенно нет необходимости морозить всю экономику. Наоборот, нужно там, где можно, обеспечивать продолжение производства", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что "тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой". "[Нужно] обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны также не допустить обвала экономики", - добавил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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