Песков: несмотря на пандемию, надо обеспечить продолжение производства, где это возможно

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Кремль считает необходимым обеспечивать продолжение производства в тех регионах РФ, где это возможно, несмотря на пандемию коронавируса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" , даже в условиях нынешних ограничений не следует "морозить всю экономику".

"Есть регионы, которые, в отличие от Москвы, находятся в более благоприятной ситуации. И в этих условиях совершенно нет необходимости морозить всю экономику. Наоборот, нужно там, где можно, обеспечивать продолжение производства", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что "тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой". "[Нужно] обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны также не допустить обвала экономики", - добавил он.