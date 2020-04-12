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Пандемия коронавируса нового типа
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Минтруд: почти все работодатели принимают меры для оптимизации труда в условиях пандемии

Не у всех организаций есть возможность перевести сотрудников на удаленную работу, отметил замглавы ведомства Всеволод Вуколов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Почти все работодатели предпринимают меры для оптимальной организации работы в ситуации пандемии коронавируса. Об этом заявил в воскресенье замминистра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов на Петербургском юридическом форуме.

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В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы.

"Я бы хотел сказать, что практически все работодатели предпринимают меры для оптимальной организации работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они направляют работников на удаленную работу путем издания соответствующего приказа либо заключают дополнительное соглашение к трудовому договору", - сказал Вуколов на круглом столе "Перезагрузка трудовых отношений. Поиск баланса интересов работодателя и работника в новых условиях".

Он добавил, что не у всех организаций есть возможность перевести сотрудников на удаленную работу, в связи с этим ряд компаний по заявлениям сотрудников изменяют график.

"Часть работников не выходит на работу в связи с карантином, а работающим лицам старше 65 лет выдается больничный лист", - сказал замминистра труда и социальной защиты России.

По его словам, Минтруд в кратчайшие сроки организовал мониторинг, все предприятия подают информацию. "И мы видим, что большое количество работников находится в удаленном режиме работы", - добавил Вуколов.

Электронные трудовые книжки

Закон об электронной трудовой книжке, который вступил в силу с 2020 года, дал первые результаты в условиях пандемии, заявил Всеволод Вуколов.

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"Этот закон буквально в первом квартале [этого года] дал результаты. Вы видите, в какую ситуацию попали работники и работодатели. Многие предприятия закрыты на выходные дни. Работники, соответственно, тоже находятся дома. Часть работников на тех предприятиях, которые продолжают работу, высвобождаются по разного рода причинам, становятся безработными. Соответственно, у них нет возможности получить документы, связанные с их трудовой деятельностью, связанные тем более с их расчетными цифрами по заработной плате, другие документы", - сказал Вуколов.

Он добавил, что сроки по внедрению электронной книжки были сдвинуты, ранее планировалось, что она заработает с 1 января 2021 года. "Но она заработала у нас уже сейчас - мы увидели, что ничего страшного нет. <…> Это позволило работнику в дистанционном режиме сегодня оформлять на портале "Работа в России" пособие по безработице", - сказал замминистра труда и социальной защиты РФ.

"Поэтому мы сегодня видим не просто учет, а прямой результат для работника и работодателя вот этого нашего закона. Электронный документооборот даст еще большие плюсы в этом вопросе. Я считаю, что это важные законодательные акты. В мире пока на них не рискнули, а у нас он уже дал первый результат", - добавил он.

В Пенсионном фонде ранее пояснили ТАСС, что работодатели будут ежемесячно предоставлять в электронном виде в Пенсионный фонд данные о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. Это сведения о приеме на работу или увольнении с работы, о месте работы, профессии, должности и сведения о любых изменениях, которые происходят внутри организации, например, перевод с одной должности на другую, из одного структурного подразделения в другое или переименование организации.

Согласно закону, работники будут вправе запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Эти сведения также можно будет получать в МФЦ в виде бумажного документа, а в ПФР - на бумажном носителе или в форме электронного документа, с использованием портала госуслуг - в электронной форме.

Работодатели должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем. Если граждане по каким-то причинам не смогли сделать выбор между бумажной и электронной версией этого документа в 2020 году, то право этого выбора остается за работниками и после 2020 года. Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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