Минтруд: почти все работодатели принимают меры для оптимизации труда в условиях пандемии

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Почти все работодатели предпринимают меры для оптимальной организации работы в ситуации пандемии коронавируса. Об этом заявил в воскресенье замминистра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов на Петербургском юридическом форуме.

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В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы.

"Я бы хотел сказать, что практически все работодатели предпринимают меры для оптимальной организации работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они направляют работников на удаленную работу путем издания соответствующего приказа либо заключают дополнительное соглашение к трудовому договору", - сказал Вуколов на круглом столе "Перезагрузка трудовых отношений. Поиск баланса интересов работодателя и работника в новых условиях".

Он добавил, что не у всех организаций есть возможность перевести сотрудников на удаленную работу, в связи с этим ряд компаний по заявлениям сотрудников изменяют график.

"Часть работников не выходит на работу в связи с карантином, а работающим лицам старше 65 лет выдается больничный лист", - сказал замминистра труда и социальной защиты России.

По его словам, Минтруд в кратчайшие сроки организовал мониторинг, все предприятия подают информацию. "И мы видим, что большое количество работников находится в удаленном режиме работы", - добавил Вуколов.

Электронные трудовые книжки

Закон об электронной трудовой книжке, который вступил в силу с 2020 года, дал первые результаты в условиях пандемии, заявил Всеволод Вуколов.