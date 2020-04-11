Дезинфекция Москвы и разметка в храмах. Главное о коронавирусе за 11 апреля

Россия
- 13 584 случая заражения в 82 регионах страны. Выздоровели 1045 человек.
- Пандемия коронавирусной инфекции, согласно самому оптимистичному прогнозу, завершится в РФ не раньше начала лета.
- Перенесшие коронавирус в тяжелом состоянии могут быть заразными до пяти недель.
- Власти Китая направили в Россию группу медицинских экспертов, а также медицинские маски, респираторы, одноразовые перчатки и защитные костюмы.
- Рейс из Антальи в Москву, которым 11 апреля должны были вывезти граждан РФ, переносится на неопределенный срок из-за запрета выхода на улицу в турецких мегаполисах.
- Клинические испытания вакцины в рамках первого этапа проведут на 60 добровольцах. Списки уже сформированы.
- Пасхальные богослужения в Русской православной церкви пройдут при ограниченном количестве прихожан, в храмах нанесут разметку для соблюдения безопасного расстояния между людьми.
- В Верховном суде пояснили, какие разбирательства нельзя отложить из-за пандемии. К ним, в частности, относятся дела о возмещении ущерба здоровью, а также дела, в которых участник процесса в силу состояния здоровья рискует не дождаться окончания разбирательства.
- Михаил Мишустин подписал постановление о включении стоматологий и кинотеатров в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса.
- Штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции начнут применять на территории Крыма с 15 апреля.
- Узбекистан на фоне пандемии просит Россию оказать содействие узбекским трудовым мигрантам, предоставить им отсрочки по выплате авансовых платежей НДФЛ по трудовым патентам и временно не привлекать к административной ответственности за их несвоевременное переоформление.
- Индия готова снять запрет на экспорт в Россию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Москва
- 8 852 зарегистрированных случая заражения. Из них новых - 1030. Еще около 4 тыс. человек с пневмонией, судя по их клиническому состоянию, могут быть заражены коронавирусом, несмотря на отрицательный результат теста. Количество выздоровевших приблизилось к 500.
- Городские службы проведут масштабную дезинфекцию в Москве 12 апреля.
- Количество патрулей полиции и Росгвардии увеличили для охраны общественного порядка и профилактической работы.
- Все работы по благоустройству в Москве приостановлены.
- Жители Подмосковья смогут быстрее и легче получить пособия на детей в период действия режима повышенной готовности.
- Власти Москвы дополнительно выделят до 10 тыс. коек для заразившихся коронавирусом.
- В Москве за нарушение правил карантина оштрафовали 26 человек.
- Сотрудников полиции в Москве начнут проверять на коронавирус со следующей недели.
- Систему телемедицинских консультаций и консилиумов для врачей запустили в Филатовской больнице.
- Власти Москвы попросили агрегаторов такси снизить комиссию для водителей из-за пандемии.
- Курьеры и волонтеры смогут бесплатно воспользоваться велопрокатом, 10 точек проката уже работают.
Мир
- Около 1,57 млн. зафиксированных случаев заражения. 95 тыс. человек погибли.
- Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий властям страны оказывать гуманитарную помощь Италии.
- Власти США одобрили кредиты 661 тыс. предприятий на сумму $168 млрд по программе поддержки малого бизнеса в условиях распространения нового коронавируса.
- Вашингтон может ввести визовые санкции против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан.
- В Армении режим ЧП продлят еще на 30 дней.
- В Испании продлили ограничения на доступ в страну по суше до 25 апреля.
- Британские ученые могут создать вакцину от коронавируса к сентябрю.
- Около 8 млн французов затронуты в настоящий момент режимом частичной безработицы, государство вернет им 84% чистой зарплаты.
- Объем вредных выбросов от самолетов сократился в мире почти на треть из-за массового прекращения авиаперелетов.