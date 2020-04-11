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Пандемия коронавируса нового типа

Дезинфекция Москвы и разметка в храмах. Главное о коронавирусе за 11 апреля

© Михаил Терещенко/ТАСС
Главное о коронавирусе в Москве, России и мире

Россия

  • 13 584 случая заражения в 82 регионах страны. Выздоровели 1045 человек.  
  • Пандемия коронавирусной инфекции, согласно самому оптимистичному прогнозу, завершится в РФ не раньше начала лета.
  • Перенесшие коронавирус в тяжелом состоянии могут быть заразными до пяти недель.
  • Власти Китая направили в Россию группу медицинских экспертов, а также медицинские маски, респираторы, одноразовые перчатки и защитные костюмы.
  • Рейс из Антальи в Москву, которым 11 апреля должны были вывезти граждан РФ, переносится на неопределенный срок из-за запрета выхода на улицу в турецких мегаполисах.
  • Клинические испытания вакцины в рамках первого этапа проведут на 60 добровольцах. Списки уже сформированы.
  • Пасхальные богослужения в Русской православной церкви пройдут при ограниченном количестве прихожан, в храмах нанесут разметку для соблюдения безопасного расстояния между людьми. 
  • В Верховном суде пояснили, какие разбирательства нельзя отложить из-за пандемии. К ним, в частности, относятся дела о возмещении ущерба здоровью, а также дела, в которых участник процесса в силу состояния здоровья рискует не дождаться окончания разбирательства.
  • Михаил Мишустин подписал постановление о включении стоматологий и кинотеатров в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса.
  • Штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции начнут применять на территории Крыма с 15 апреля.
  • Узбекистан на фоне пандемии просит Россию оказать содействие узбекским трудовым мигрантам, предоставить им отсрочки по выплате авансовых платежей НДФЛ по трудовым патентам и  временно не привлекать к административной ответственности за их несвоевременное переоформление.
  • Индия готова снять запрет на экспорт в Россию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Москва

  • 8 852 зарегистрированных случая заражения. Из них новых - 1030. Еще около 4 тыс. человек с пневмонией, судя по их клиническому состоянию, могут быть заражены коронавирусом, несмотря на отрицательный результат теста. Количество выздоровевших приблизилось к 500.
  • Городские службы проведут масштабную дезинфекцию в Москве 12 апреля.
  • Количество патрулей полиции и Росгвардии увеличили для охраны общественного порядка и профилактической работы.
  • Все работы по благоустройству в Москве приостановлены.
  • Жители Подмосковья смогут быстрее и легче получить пособия на детей в период действия режима повышенной готовности.
  • Власти Москвы дополнительно выделят до 10 тыс. коек для заразившихся коронавирусом.
  • В Москве за нарушение правил карантина оштрафовали 26 человек.
  • Сотрудников полиции в Москве начнут проверять на коронавирус со следующей недели.
  • Систему телемедицинских консультаций и консилиумов для врачей запустили в Филатовской больнице.
  • Власти Москвы попросили агрегаторов такси снизить комиссию для водителей из-за пандемии.
  • Курьеры и волонтеры смогут бесплатно воспользоваться велопрокатом, 10 точек проката уже работают. 

Мир

  • Около 1,57 млн. зафиксированных случаев заражения. 95 тыс. человек погибли.
  • Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий властям страны оказывать гуманитарную помощь Италии.
  • Власти США одобрили кредиты 661 тыс. предприятий на сумму $168 млрд по программе поддержки малого бизнеса в условиях распространения нового коронавируса.
  • Вашингтон может ввести визовые санкции против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан.
  • В Армении режим ЧП продлят еще на 30 дней.
  • В Испании продлили ограничения на доступ в страну по суше до 25 апреля.
  • Британские ученые могут создать вакцину от коронавируса к сентябрю.
  • Около 8 млн французов затронуты в настоящий момент режимом частичной безработицы, государство вернет им 84% чистой зарплаты.
  • Объем вредных выбросов от самолетов сократился в мире почти на треть из-за массового прекращения авиаперелетов.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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