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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ подтверждает более 95 тыс. смертей от коронавируса во всем мире

Общее количество заболевших приближается к 1,57 млн человек
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© Thomas Samson, Pool via AP

ЖЕНЕВА, 11 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев смерти от вызываемого коронавирусом заболевания превысило в мире 95 тыс., а общее количество заболевших приближается к 1,57 млн. Об этом сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как следует из опубликованных на сайте ВОЗ данных, по состоянию на 03:00 мск 11 апреля, в мире было зарегистрировано 1 569 504 заболевших и 95 269 летальных исходов. В пятницу вечером ВОЗ сообщала о 1 521 252 заболевших и 92 798 умерших.

Сильнее всего пандемия охватила Европу, где по состоянию на 03:00 мск в субботу было зарегистрировано 799 696 подтвержденных случаев заболевания. На втором месте Северная и Южная Америка (536 664). На третьем - Западно-Тихоокеанский регион, который включает в себя Китай, Республику Корея и Японию (118 549). Из стран больше всего заразившихся в США (461 275).

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