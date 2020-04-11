Власти Москвы попросили агрегаторов такси снизить комиссию для водителей из-за пандемии

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы во время действия режима самоизоляции и падения спроса на поездки обратился к крупнейшим агрегаторам такси с просьбой снизить комиссию, взимаемую у водителей со стоимости каждого заказа. Об этом ТАСС сообщил представитель департамента.

"Мы хотим поддержать таксистов и постоянно взаимодействуем по этому вопросу с компаниями такси и с Транспортной ассоциацией московской агломерации. Мы направили запрос агрегаторам - "Яндекс.Такси", "Сити Мобил", Gett, "Везет", In Driver - о предоставлении информации по текущей ситуации с выплатами таксистам и с просьбой рассмотреть возможность снизить комиссию, которая берется со стоимости заказов", - сказал собеседник агентства, отметив, что "на данный момент ответы от агрегаторов пока не поступили".

В департаменте отметили, что в период действия режима самоизоляции водители такси оказались в непростой ситуации, столкнувшись с падением доходов. "На фоне мер, которые принимает город против распространения коронавируса, режима самоизоляции, перехода многих компаний на удаленную работу спрос на такси заметно снизился. Кроме того, дороги сейчас свободны, а значит, поездки стоят дешевле. Так, по данным Центра организации дорожного движения, в пятницу, 10 апреля, на такси совершено на 62% поездок меньше, чем в начале марта", - пояснил представитель департамента.

Чтобы поддержать таксистов в непростой ситуации, ранее им было предложено трудоустроиться водителями городского транспорта в ГУП "Мосгортранс". "Напоминаем водителям, что Мосгортранс готов рассмотреть кандидатуры опытных таксистов на вакансии водителей автобусов. Уже поступило около 100 заявок. Требования серьезные, но и доходы водителей не уступают доходам таксистов - 80 тыс. рублей в месяц", - сказали в департаменте.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тысяч рублей. Пропускная система в городе пока не введена.