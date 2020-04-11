В Армении продлят режим ЧП на 30 дней

ЕРЕВАН, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание в субботу в ходе заседания специальной комиссии по предотвращению распространения коронавируса нового типа подготовить новое решение кабмина, которое предусматривает продление режима чрезвычайного положения на 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Вице-премьер Тигран Авинян предложил на 30 дней продлить режим ЧП, сохраняя ограничения работы общественного транспорта, передвижения граждан, о чем последуют специальные решения комендатуры ЧП. Премьер-министр Пашинян дал указание кабмину подготовить соответствующее решение, после принятия которого правительство, согласно конституции, созовет внеочередное заседание парламента", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Мероприятия, запланированные в Армении в честь Дня Победы, будут протокольными и пройдут без участия граждан, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, заявил Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

"Мы вынуждены продлить режим чрезвычайного положения на 30 дней. За этот период у нас есть очень важные, я бы сказали священные мероприятия, - сказал Пашинян. - Мы приняли решение провести эти мероприятия без участия граждан". "То есть, протокольные мероприятия будут, но без присутствия наших соотечественников. Это делается в целях предотвращения распространения коронавируса", - добавил глава армянского кабмина.

В числе таких мероприятий премьер-министр Армении назвал День Победы и День памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

13 марта правительство Армении созвало внеочередное заседание парламента, в ходе которого может быть обсужден вопрос продления режима ЧП в стране. Правительство Армении 16 марта в ходе экстренного заседания приняло решение ввести чрезвычайное положение до 14 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

В Армении за период пандемии умерли 13 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 173 выздоровели. В настоящий момент в стране 977 заразившихся вирусным заболеванием.