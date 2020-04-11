Для врачей Филатовской больницы в Москве запустили систему онлайн-консультаций

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Систему телемедицинских консультаций и консилиумов для врачей запустили в городской клинической больнице номер 15 им. О. М. Филатова в Москве. Так медики смогут обсудить лечение пациентов с коронавирусом, не выходя из "грязной" зоны. Об этом в субботу в Facebook сообщил главный врач учреждения Валерий Вечорко.

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"Поскольку в последние дни бригады скорой медицинской помощи привозят все больше пациентов и все больше становится тяжелых, которым требуется кислород или смена терапии, мы запустили систему телемедицинских консультаций и консилиумов для врачей наших отделений", - написал он.

По словам главврача, медики могут оперативно связаться с профессорами, не выходя из "грязной" зоны больницы, и обсудить тактику лечения пациентов. "В данном случае - при коронавирусной инфекции - вовремя принятое решение позволяет быстрее добиться положительной динамики в лечении пациента", - отметил Вечорко.

Как отмечается на странице больницы в Facebook, первые консультации для врачей в режиме онлайн прошли 10 апреля. Их провела заведующая терапевтическим отделением лечебного учреждения, доктор медицинских наук Оксана Байкова. Врачи выходят на связь с помощью специального видеошлема, а передать информацию о пациенте они могут и с помощью внутренней компьютерной сети больницы.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.