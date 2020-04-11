Полиция усиливает патрулирование Москвы для выявления нарушителей самоизоляции

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции усиливают патрулирование территории Москвы для выявления нарушителей режима самоизоляции, введенной для всех граждан указом мэра. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Патрули будут проверять дворы, детские площадки, улицы, парки, зоны отдыха, бульвары, кладбища и другие места общественного пользования для выявления нарушителей самоизоляции и привлечения их к ответственности по ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"), санкции которой предусматривают штраф в размере 4 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

К административной ответственности будут привлекаться граждане, которые находятся на улице без имеющихся на то оснований, к которым относятся выход в ближайший магазин или аптеку, выгул собаки, поездка на работу или к врачу.

"При составлении протокола полицейские имеют право на месте затребовать паспортные данные правонарушителя и на месте заполнить документ. В доказательство о нарушении режима самоизоляции сотрудники полиции к протоколу должны будут приложить рапорт, скриншот интернет-страницы "Яндекса" с обозначением места жительства нарушителя и место его нахождения на момент нарушения и другие доказательства", - пояснил источник. В случае сопротивления сотрудникам полиции во время оформления протокола, они имеют право составить еще один протокол по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции"), которая, помимо штрафа, предусматривает до 15 суток ареста. "Но доставлять нарушителей в отделы полиции будут только в исключительных случаях", - добавил собеседник агентства. Вместе с тем на месте полицейские не штрафуют граждан, они выписывают только протокол. Выписывает штрафы Объединение административно-технических инспекций Москвы.

Ранее Telegram-канал "База" сообщил, что полицейские получили инструкцию по действиям на время режима самоизоляции. "Да, действительно, сотрудники получили такой документ", - сказал источник.

Кроме того, добавил собеседник, нарушители самоизоляции могут быть привлечены и к более строгой административной ответственности - по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), минимальный штраф по которой составляет 15 тысяч рублей. Решение по статьям КоАП РФ выносят только суды. Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, судами столицы за нарушение режима изоляции на 15 тыс. рублей оштрафованы 14 человек, все они находились на расстоянии больше 100 метров от дома в отсутствие оснований, действующих в данный момент норм.