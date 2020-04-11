Около 4 тыс. пациентов с пневмонией в Москве могут быть заражены коронавирусом

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. человек с пневмонией в Москве, судя по их клиническому состоянию, могут быть заражены коронавирусом. Об этом в субботу сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Более того, в больницах Москвы еще около 4 тыс. людей проходят лечение в связи с пневмонией. При этом уже всем сейчас наглядно видно, что, по данным КТ и клиническому состоянию пациента, все эти лица болеют коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что тесты часто показывают у них отрицательный результат. Развитие пневмонии показывает, что это вирусная пневмония", - сказала Ракова.

Она добавила, что в городе количество госпитализаций за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза. Если в начале прошлой недели среднее количество госпитализируемых пациентов в сутки составляло 400-500 человек, то последние три дня их число колеблется около 1,3 тыс. человек в сутки.

"Вся система здравоохранения работает на максимальном пределе", - добавила Ракова.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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