Путин поручил кабмину проработать правила возврата билетов на отмененные мероприятия

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны до 20 мая увеличить срок возврата стоимости билетов, абонементов на отмененные зрелищные мероприятия до одного года и установить правило обмена билетов при переносе события. Соответствующее поручение по итогам прошедшей 26 марта встречи с представителями предпринимательского сообщества опубликовано на сайте Кремля.

"<…> Рассмотреть вопрос о внесении в Положение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части изменений, предусматривающих увеличение сроков возврата полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки при отмене зрелищных мероприятий, проводимых организацией исполнительских искусств или музеем, посетителю по его инициативе до календарного года со дня отмены зрелищного мероприятия, а при переносе зрелищного мероприятия - только обмен на билет, абонемент или экскурсионную путевку с более поздней датой", - говорится в документе.

Ранее представители негосударственных учреждений культуры в связи с массовой отменой и переносом мероприятий из-за пандемии коронавируса попросили президента разрешить организаторам концертов не возвращать деньги по билетам за перенесенные события, предлагая зрителям посетить эти мероприятия с купленными ранее билетами в другие даты. Для полностью отмененных мероприятий они хотели увеличить до 12 месяцев срок, в течение которого организаторы могут выплатить средства за возвращенные билеты.