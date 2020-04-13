Ключевые биржевые индексы в США ощутимо упали после начала торгов

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 241,54 пункта (1,02%) - до отметки 23 477,83 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 26,63 пункта (0,95%) и оказался на отметке 2 763,19 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 28,17 пункта (0,35%), достигнув уровня 8 125,41 пункта.

Нефть марки WTI, наоборот, подорожала на $0,72 (3,16%). К 09:30 по времени Восточного побережья США (16:30 мск) цена поставок энергоносителя в мае составляла $23,48.

Газета The Wall Street Journal выражает мнение, что соглашение стран ОПЕК+ не возымело ожидавшегося сильного воздействия на настроения трейдеров. Последние в своем большинстве продолжают испытывать беспокойство по поводу влияния замедления экономического роста в ряде стран мира на спрос на нефть в условиях пандемии коронавируса. Потребление топливного сырья в мире, как ожидается, снизится на 30 млн баррелей в сутки до конца текущего месяца, полагает газета.

Вечером 12 апреля стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после напряженных переговоров. На экстренном заседании они согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, поскольку Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.

Еще ряд стран, которые ранее не входили в периметр сделки - США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие - снизят добычу на 5 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.