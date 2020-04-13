Эксперт: у экономики России есть все возможности для перезапуска после пандемии

"Я думаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы был серьезный подъем во второй половине этого года и, самое главное, в 2021 году, - сказал он. - Есть ресурсы, есть возможности для того, чтобы перезапустить экономический рост. Более того, решить определенные структурные проблемы и в первую очередь создать серьезные системы поддержки для малого и среднего бизнеса. Даже уже в озвученных и принятых мерах правительства как раз большинство предложений касаются малых и средних предприятий, <...> поэтому здесь у нас есть окно возможностей создать фактически новую модель взаимоотношений".

Клепач отметил, что возникшая кризисная ситуация связана с тем, что на момент планирования бюджета на 2020 год не было ни пандемии коронавируса, ни падения цен на нефть. "Оценки бюджета на 2020 год не учитывали такой двойной удар и со стороны коронавируса, и со стороны падения нефтяных цен, поэтому у нас действительно новая ситуация, она кризисная, ненормальная", - пояснил он.

Экономист подчеркнул, что введение жестких мер для предотвращения распространения коронавируса в виде режима самоизоляции сильно отразилось не только на малом и среднем, но и на крупном бизнесе. По его прогнозу, вся мировая экономика погрузится в рецессию, что также повлияет и на российский экспорт. "Российский экспорт в этих условиях не вырастет, он снизится", - добавил он.