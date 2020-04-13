Минпромторг: возможность нарастить производство антисептиков в России еще есть

"Продолжают до сих пор поступать обращения в Минпромторг от компаний, который готовы и хотят развивать у себя производство антисептиков. В этом смысле, я думаю, резервы у нас есть, и мы их будем задействовать по мере того, как будем получать оперативные сводки по наличию антисептиков в стране: в медучреждениях, в аптечных и дилерских сетях", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, есть ли еще потенциал нарастить производство санитайзеров.

Он напомнил, что сейчас для производства антисептиков привлечены в том числе парфюмерные, нефтехимические и другие компании. За последние полторы недели открылись площадки по производству антисептиков в Тульской и Нижегородской областях.

При этом все новые предприятия обязаны пройти соответствующие исследования, подтверждающие безопасность антисептиков. "Та продукция, которая сегодня сертифицирована и зарегистрирована надлежащим образом, она действительно отвечает всем требованиям безопасности и эффективности, которые предъявляются к такого рода препаратам", - отметил он.

Ранее в понедельник Иванов сообщил ТАСС, что, по мнению Минпромторга, пик спроса на кожные антисептики в стране уже пройден, они стабилизируется, но на гораздо более высоком уровне, чем до пандемии. Сейчас антисептики производят более 60 предприятий, производители антисептических средств в России с начала марта 2020 года нарастили объем продукции в шесть раз - с 50 тыс. до 300 тыс. литров в сутки. Четверть этих объемов обеспечивают парфюмерно-косметические компании.

По словам Иванова, раньше возможности российской промышленности полностью покрывали потребности рынка, а спрос на эти средства никогда не был высоким, однако после начала пандемии спрос на антисептики для кожи вырос в сотни раз.