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Пандемия коронавируса нового типа

Выплаты Минфина США в рамках антивирусного пакета охватят более 80 млн американцев

Граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов США в общей сложности произведет выплаты более чем 80 млн граждан в рамках пакета стимулирующих экономику мер для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

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"Миллионы американцев начали получать средства на свои банковские счета. Министерство финансов и Служба внутренних доходов (налоговое ведомство - прим. ТАСС) ожидают, что к 15 апреля выплаты получат десятки миллионов граждан, - отмечается в тексте. - Министерство и Служба внутренних доходов работают с беспрецедентной скоростью, чтобы направить помощь".

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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