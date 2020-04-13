Пропуска, разгильдяйство, тест на антитела. Главное о коронавирусе за 13 апреля

Россия
- Всего выявлено 18 328 заразившихся, из них новых случаев — 2558. За сутки умерли 18 пациентов, за весь период — 148. Более 240 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Россия поднялась на 15-е место в мире по количеству заразившихся. Президент Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране меняется не в лучшую сторону. Он объяснил разгильдяйством рост числа заболевших в некоторых регионах.
- Российская компания разработала препарат от коронавируса, клинические испытания планируется начать уже через 10–12 суток, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
- Тестирование на выявление антител к новому коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля. В первую очередь оно предназначается для медиков.
- Минздрав рекомендовал медикам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
- Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права.
- "Норникель" выделил 10,5 млрд рублей для борьбы с коронавирусом. Средства направят на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медучреждений, предприятий и работников группы "Норникель".
Москва
- Всего зафиксировано 11 513 случаев заражения, из них новых — 1355.
- В Московском регионе началось оформление цифровых пропусков для передвижения граждан. В первый день работы системы в столице выдано 1,8 млн пропусков. Подробнее о том, что это и как их получить, читайте здесь.
- Сотрудники спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии усилили контроль на всех постах въезда в Москву, сообщил источник в правоохранительных органах.
- Медики и медсестры в Москве, задействованные в работе в период пандемии, будут получать две надбавки к зарплате — федеральную и региональную.
Мир
- Всего выявлен 1 824 821 случай заражения, умерли более 113 тыс. (6,23%).
- Число умерших от последствий коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тыс.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился после заражения коронавирусом.