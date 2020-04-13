Пропуска, разгильдяйство, тест на антитела. Главное о коронавирусе за 13 апреля

Пандемия коронавируса нового типа

Всемирный банк выделит Украине $135 млн на медицину и борьбу с пандемией

Из этой суммы $50 млн пойдет на пополнение госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения

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