{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков

Около 90% пропусков горожане делают для поездок на работу
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

На эту тему
Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Количество кибератак, с которыми мы столкнулись сегодня, сопоставимо с числом атак за последние полгода. Из-за этого у некоторых горожан возникали технические сложности с подачей заявки. Но, несмотря на это, уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска, из них более 70% - именно через mos.ru", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко

Он отметил, что около 90% пропусков жители делают для поездок на работу. "Подчеркну: несмотря на то, что получение цифровых пропусков сейчас носит заявительный характер, все сведения в дальнейшем будут проверены. Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован", - добавил Лысенко.

11 апреля мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера введена, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции. Пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля.

В новость были внесены изменения (19:01 время мск)— добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число летальных исходов от коронавируса достигло в Италии почти 20,5 тыс.
Число заразившихся составило более 159,5 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС