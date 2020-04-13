В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Количество кибератак, с которыми мы столкнулись сегодня, сопоставимо с числом атак за последние полгода. Из-за этого у некоторых горожан возникали технические сложности с подачей заявки. Но, несмотря на это, уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска, из них более 70% - именно через mos.ru", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко

Он отметил, что около 90% пропусков жители делают для поездок на работу. "Подчеркну: несмотря на то, что получение цифровых пропусков сейчас носит заявительный характер, все сведения в дальнейшем будут проверены. Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован", - добавил Лысенко.

11 апреля мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера введена, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции. Пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля.

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