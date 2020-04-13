В Московском регионе начинается оформление цифровых пропусков для передвижения граждан

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Оформление специальных цифровых пропусков для передвижения граждан начинается в понедельник в Москве и Подмосковье. Такая мера вводится властями для того, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции в условиях, когда скорая помощь и больницы Московского региона работают на пределе своих возможностей, а число заразившихся растет.
Как сообщили ТАСС в столичной мэрии, система пропусков сейчас применяется в ряде мегаполисов мира и зарекомендовала себя как один из способов профилактики роста числа заболевших. На первом этапе они будут нужны только для перемещения на дальние расстояния общественным или личным транспортом - к нему относятся любые транспортные средства, будь то машина, мотоцикл или скутер. Иметь при себе пропуск станет обязательным уже со среды, 15 апреля.
Ходить же пешком, к примеру, в ближайший продуктовый магазин, аптеку или на площадку для выгула собак пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что введение пропусков - вынужденная мера. "К сожалению, это необходимость. Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни", - сказал он.
Поездки на транспорте
Пропуска для поездок на дальние расстояния будут трех видов. Для поездок на работу можно оформить пропуск, действительный сразу до 30 апреля. Он полагается тем, чьи профессиональные обязанности не допускают возможности удаленной работы, а также курьерам. Число поездок по такому пропуску будет неограниченным.
Вторая категория пропусков предназначена для посещения больниц и поликлиник. Их можно оформить только на один день, но в течение одной недели можно получить неограниченное число пропусков.
Еще одна категория пропусков - для поездок в "личных целях", к примеру, на дачу, в отдаленный магазин или на вокзал. Они действуют в течение одного дня и получить их можно будет не чаще чем два раза в неделю.
В мэрии подчеркнули, что при подаче заявки на пропуск для поездки на личном автомобиле нужно указать его госномер, а для поездок в общественном транспорте - номер карты "Тройка" или "Стрелка", если они есть.
Оформляя разовые пропуска, необходимо будет указать адрес фактического проживания, а также адрес места назначения. Собеседник ТАСС подчеркнул, что если человек живет в Москве, но постоянно зарегистрирован в другом регионе, он должен будет указать адрес своего фактического проживания в столице. А при оформлении постоянного пропуска для поездок на работу указывать адрес вообще не требуется.
Пропускной "роуминг"
В мэрии отметили, что между Москвой и Подмосковьем будет действовать так называемый роуминг цифровых пропусков. Он подразумевает, что для поездки из столицы в область и обратно горожанам нужно заказывать один пропуск на портале mos.ru. Жители Подмосковья должны оформлять аналогичный документ через областной портал uslugi.mosreg.ru. Тем же, кто хочет приехать в Москву из другого региона страны, нужно запрашивать столичный пропуск.
Кому пропуск не нужен
Согласно указу мэра Сергея Собянина, поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного образца, а также журналисты. Аналогичные правила будут действовать и в Подмосковье.
Кроме того, цифровые пропуска не требуются детям в возрасте до 14 лет. "Однако стоит отметить, что если, к примеру, в автомашине военнослужащего, судьи или журналиста находятся другие лица, то у них пропуска должны быть обязательно", - заметили в мэрии.
Как выглядит пропуск и как его получить
Электронный пропуск как в столице, так и в Подмосковье, представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. "Первые четыре знака спецкода означают дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки", - пояснил собеседник агентства. Также на пропуске, который после получения можно распечатать на принтере или сохранить на экране смартфона или планшетного компьютера, будет QR-код, благодаря которому все сведения могут быстро проверить сотрудники контролирующих органов. По их требованию граждане, находящиеся в пути, обязаны предъявить паспорт и сам цифровой пропуск.
В мэрии пояснили, что для тех, у кого по какой-то причине отсутствует доступ в интернет, предусмотрена возможность получения пропуска через СМС. Нужно отправить сообщение на номер 7377 или позвонить по телефону 8-495-777-77-77. В этих случаях 12-значный код или придет в ответном СМС, или его продиктует оператор справочной службы.
Защита данных
Власти Москвы заверяют, что персональные данные, которые будут собраны в период действия пропускного режима, будут надежно защищены. "По окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена", - отметил ранее на своем сайте Собянин.
Он признал, что на первый взгляд система может показаться сложной, однако призвал горожан набраться терпения и выразил уверенность в том, что все вместе - и жители и власти - освоят и наладят эту систему.
По последним данным, за сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, при этом 1 306 из них пришлось на Москву. В общей сложности в столице зафиксировано 10 158 заразившихся. В Подмосковье общее число заболевших составило 1 360.