В Московском регионе начинается оформление цифровых пропусков для передвижения граждан

На первом этапе они необходимы для перемещения на дальние расстояния на общественном или личном транспорте

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Оформление специальных цифровых пропусков для передвижения граждан начинается в понедельник в Москве и Подмосковье. Такая мера вводится властями для того, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции в условиях, когда скорая помощь и больницы Московского региона работают на пределе своих возможностей, а число заразившихся растет. Как сообщили ТАСС в столичной мэрии, система пропусков сейчас применяется в ряде мегаполисов мира и зарекомендовала себя как один из способов профилактики роста числа заболевших. На первом этапе они будут нужны только для перемещения на дальние расстояния общественным или личным транспортом - к нему относятся любые транспортные средства, будь то машина, мотоцикл или скутер. Иметь при себе пропуск станет обязательным уже со среды, 15 апреля.

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Ходить же пешком, к примеру, в ближайший продуктовый магазин, аптеку или на площадку для выгула собак пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что введение пропусков - вынужденная мера. "К сожалению, это необходимость. Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни", - сказал он. Поездки на транспорте Пропуска для поездок на дальние расстояния будут трех видов. Для поездок на работу можно оформить пропуск, действительный сразу до 30 апреля. Он полагается тем, чьи профессиональные обязанности не допускают возможности удаленной работы, а также курьерам. Число поездок по такому пропуску будет неограниченным. Вторая категория пропусков предназначена для посещения больниц и поликлиник. Их можно оформить только на один день, но в течение одной недели можно получить неограниченное число пропусков.

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