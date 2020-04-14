В Еврейской автономной области в список системообразующих включили восемь предприятий

Ранее правительство РФ в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса сформировало перечень системообразующих предприятий. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие. Перечень был утвержден на федеральном уровне и направлен в регионы для проведения мониторинга, в центре внимания должны быть вопросы сохранения рабочих мест. Позднее президент РФ Владимир Путин поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей.

"Список системообразующих организаций, имеющих региональное значение, создан. В него вошли восемь предприятий из самых разных отраслей экономики, которые оказывают существенное влияние на занятость населения в регионе", - сказал Гольдштейн.

ТАСС, 14 апреля. Власти Еврейской автономной области сформировали перечень системообразующих предприятий, включив в него восемь предприятий, в числе которых цементный завод, горно-обогатительные комбинаты и пищевые предприятия. Об этом ТАСС сообщил во вторник врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

В перечень системообразующих предприятий ЕАО, в частности, включен Теплоозерский цементный завод, занимающийся производство цемента и являющийся градообразующим предприятием для Теплоозерского городского поселения, где проживает около 3,6 тыс. человек. Также в перечне Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат, занимающийся добычей и обогащением железных руд, Кульдурский бруситовый рудник, ведущий добычу брусита, компания "Ресурсы Малого Хингана", занимающаяся разработкой техногенного месторождения олова, "Кульдурская горная компания", производящая неметаллическую минеральную продукцию, сообщил Гольдштейн. В числе предприятий также компания "Бридер", занимающаяся розничной торговлей продуктами, "Бипико-сыр", производящая молоко и молочную продукцию и санаторий "Кульдур".

Меры поддержки

Гольдштейн сообщил, что региональные власти разработали перечень мероприятий по поддержке всех отраслей экономики, включая и системообразующие предприятия, но он не является исчерпывающим. Ранее сообщалось, что в области для предпринимателей снизили ставки по налогу на доходы с 5% до 1%, на доходы за вычетом расходов с 15% до 5%, для отдельных категорий снизили налог на имущество до 1%. Также снижены процентные ставки по микрозаймам, введен мораторий на оплату основного долга и процентов по микрозаймам и другие меры.

"Мы направили перечень мер поддержки на предприятия, чтобы они с ним ознакомились, составили свое представление и внесли дополнительные предложения в случае необходимости. Нам важно знать, какие меры поддержки им необходимы. Руководители предприятий должны дать обратную связь. Это позволит определить ориентировочно объем средств, необходимых для формирования мер поддержки в отношении тех работников, которые были отправлены в вынужденные отпуска или работают по гибкому графику. Например, на Теплоозерском цементном заводе в данный момент половина штатной численности сотрудников находится дома", - сообщил ТАСС заместитель начальника управления архитектуры и строительства правительства ЕАО Алексей Безуглый.

Он сообщил, что регион оценит средства, которые необходимы на поддержку работников системообразующих предприятий и после обратится за поддержкой на федеральный уровень.

В ЕАО из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции, не работают кафе, рестораны, часть магазинов, развлекательные учреждения, школы, детские сады, спортивные секции. С конца прошлой недели работать разрешили автомастерским, поставщикам запасных частей к технике, а также предприятиям, которые обеспечивают транспортно-логистические операции по сельскохозяйственным культурам. Послабления сделаны для магазинов автозапчастей и парикмахерских, маникюрных и педикюрных кабинетов.