Саудовский принц назвал отношения с Россией семейными

По его словам, крупные нетто-экспортеры нефти из коалиции G20 могут взять на себя около 7 млн баррелей в сутки сокращения добычи нефти из общего плана убрать с рынка 20 млн баррелей в сутки. Подробности могут стать известны в среду, добавил бен Сальман.

ТАСС, 15 апреля. Отношения Саудовской Аравии с Россией - крупнейшим партнером королевства в ОПЕК+ - в начале марта переживали не лучший период, сказал в интервью Bloomberg TV министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. "Как и в любой семье, у нас случаются разногласия. Но мы всегда разрешаем эти вопросы, и они делают нашу семью только крепче. Извините, если разочарую, но у нас не планируется развода с Россией", - отметил он.

"Реальный объем того, что мы сократим, будет гораздо больше того, что озвучено (9,7 млн баррелей в сутки - прим. ТАСС). Только ОПЕК+ снизит на 12,5 млн баррелей в сутки, если считать снижение от сегодняшних уровней в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте", - сказал он.

"Наши партнеры из G20 из тех, кто участвовал в конференции, могут обеспечить около 7 млн баррелей в сутки. То есть всего это будет что-то около 19,5 млн баррелей в сутки", - добавил принц, отметив, что "подробные цифры могут быть озвучены МЭА в среду".

Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти будет опубликован 15 апреля.

Бен Сальман рассчитывает, что рынок отреагирует на эти новости позитивно. Отвечая на вопрос о том, возможно ли усиление сокращения добычи в июле, он ответил, что "все опции остаются открытыми". Однако он надеется, что ситуация на рынке нефти "улучшится в ближайшие два месяца".