Сделка по нефти: объемы сокращения недостаточны для роста цен

Михаил Ханов — о том, что максимально широкая международная нефтедобывающая коалиция в формате ОПЕК++ пока не складывается

К середине апреля 2020 года стало известно, что участники развалившейся в марте международной нефтяной сделки в формате ОПЕК+ сумели прийти к новому соглашению об ограничении уровня добычи черного золота. В результате четырехдневных дебатов суммарное сокращение производства нефти для них составит 9,7 млн баррелей в сутки в период с мая по июнь. Во втором полугодии 2020 года суточное ограничение уменьшится до 7,7 млн баррелей. Позднее и вплоть до конца апреля 2022 года суммарное сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ будет установлено на уровне 5,8 млн баррелей в сутки.

В качестве отправной точки для расчета соответствующих квот отдельными странами взят уровень производства в октябре 2018 года. Но для России и Саудовской Аравии он ведется особым образом на паритетных условиях. Постепенное сокращение для них составит 23%, 18% и 14% от уровня 11 млн баррелей в сутки. Избежали обязательств Не будем вдаваться во все перипетии переговоров и принятия этих решений. Это не столь важно, когда мы знаем конечный результат. Лучше обратим внимание на некоторые принципиальные детали, которые помогут понять смысл сложившейся ситуации. Прежде всего надо отметить, что нефтедобывающие государства за периметром формата ОПЕК+ избежали принятия на себя конкретных обязательств по сокращению добычи. Их общую позицию довольно четко выразил президент США Дональд Трамп. Сначала он заявил, что Соединенные Штаты уменьшат свою добычу на 250 тыс. баррелей в сутки с целью компенсации нежелания Мексики сокращать квоту в формате ОПЕК+ более чем на 100 тыс. баррелей в сутки. Позднее он уточнил, что имеется в виду уже случившееся органическое падение добычи нефти в США под влиянием спада отпускных цен. К слову, именно непримиримая позиция Мексики не позволила странам ОПЕК+ "дотянуть" суммарное сокращение добычи на два ближайших месяца до красивого круглого показателя в 10 млн баррелей в сутки. Так или иначе, но по итогам конференции глав министерств энергетики "большой двадцатки" масштабы возможного сокращения добычи нефти за пределами ОПЕК+ не были формализованы. Согласно минимальным оценкам, они могут составить весьма скромные 3,7 млн баррелей в сутки. Глава Минэнерго РФ Александр Новак оценивает их в объеме 5 млн баррелей в сутки в мае-июне. Одна из делегаций предлагала глобальное сокращение производства нефти величиной порядка 19 млн баррелей в сутки с 1 мая. Как подтвердил в понедельник президент США Дональд Трамп, страны ОПЕК+ фактически стремятся к тому, чтобы общее сокращение добычи нефти достигло 20 млн баррелей в сутки. Однако это стремление пока так и не получило конкретного оформления. Как мы видим, максимально широкая международная нефтедобывающая коалиция в формате ОПЕК++ пока не складывается. Текущий спад мирового объема потребления нефти на фоне пандемии коронавируса COVID-19 оценивается в 20 млн баррелей в сутки, или примерно в 20% от мировой добычи. Недостаточное сокращение Таким образом, достигнутого в формате ОПЕК+ объема сокращения производства нефти явно недостаточно для того, чтобы стимулировать столь желанный рост цен. Этого не хватит для того, чтобы переломить тенденцию к переполнению ставших дефицитными нефтехранилищ. К слову, согласно недавнему заявлению представителя компании "Татнефть", в условиях нынешнего перепроизводства нефти просто не существует такого понятия, как "достаточный объем хранилищ". Исходя из этого, фактический объем добычи жидких углеводородов странами, не входящими в ОПЕК+, будет регулироваться сугубо рыночными факторами.

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Можно констатировать, что участники нефтяного альянса в формате ОПЕК+ фактически ущемляют свои интересы, не получая ничего взамен со стороны других нефтедобывающих государств. Такое положение дел плохо стыкуется с утверждением о том, что их соглашение носит добровольный характер. Обратим внимание, что в состав указанного объединения помимо России входит два десятка стран с развивающейся экономикой. Другой их общей чертой является относительно низкая себестоимость добычи нефти по причине благоприятных природных, геологических и экономических условий. Но это явно не относится к РФ. Исторически такая организация, как ОПЕК, создавалась еще в 1960 году бывшими колониями с целью осуществления контроля над собственными ресурсами и соблюдения национальных интересов. С тех пор многое изменилось, а интересы членов нефтяного картеля далеко не всегда совпадают. Основным же недостатком членства в таких объединениях, как ОПЕК и ОПЕК+, является тот факт, что у них недостаточно суммарного влияния для того, чтобы монопольно регулировать мировые цены на нефть. Оборотной стороной членства в форматах ОПЕК и ОПЕК+ является "принуждение к покорности" в части соблюдения оговоренных объемов производства и занимаемой доли на мировом рынке. Конечно, участники ОПЕК+ не всегда придерживаются принятых на себя обязательств. Но в целом складывается ситуация, при которой развивающимся странам с низкой себестоимостью "позволено" добывать ограниченный объем нефти. По-видимому, одна из глубинных задач организаций ОПЕК и ОПЕК+ заключается в том, чтобы их отдельные члены не проявляли излишней самостоятельности на нефтяном рынке. В то же время экономически развитые государства в этом плане не связаны никакими обязательствами. Но исторически сложилось так, что себестоимость добычи в них является относительно высокой. Шаг назад для РФ В этом плане Россия, с ее традиционным "особым путем", объективно не вписывается ни в один из двух указанных лагерей. По этой причине РФ длительное время не вступала в ОПЕК, сохраняя лишь статус наблюдателя в этой организации. Недавний выход России из состава ОПЕК+ был попыткой занять независимую позицию на мировом рынке. Со стратегической точки зрения ее вынужденное участие в новой нефтяной сделке в том же формате является шагом назад.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поспешил заявить, что Россия никоим образом не проигрывает при заключении новой сделки ОПЕК+. Основное внимание при обсуждении этой ситуации оказалось смещено на имиджевые последствия. Сейчас идут дискуссии о том, кто стал победителем и проигравшим в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией. На наш взгляд, более важным фактом является то, что, вновь примкнув к ОПЕК+, Россия потеряла свободу маневра в части объемов, но все равно не получила нужного ей уровня цен. Более того, как мы уже выяснили, уровень глобальных цен на нефть будет зависеть не от ОПЕК+, а от масштабов сокращения добычи в ряде других стран и прежде всего в США. В качестве сомнительных "бонусов" от свежей нефтяной сделки можно указать лишь непродолжительный позитивный психологический эффект для биржевых котировок и некоторое сглаживание непростых двусторонних отношений России с США и Саудовской Аравией. Неизбежен дефицит нефти Что же касается текущих цен на нефть, то они являются критически низкими не только для России, но и для стран, имеющих максимально низкие издержки. Например, в начале апреля маржа при продаже кувейтской нефти сократилась до $3,34 за баррель, при себестоимости добычи в $12,5 за баррель. Это уже нанесло серьезный удар по бюджету страны. Инвесторам и спекулянтам в текущей ситуации остается лишь утешаться тем, что вслед за стремительным обвалом нефтяных котировок не исключен и их быстрый коррекционный отскок. По крайней мере с точки зрения инвестиций и спекуляций медленная стагнация рынка и депрессия на нем намного хуже, чем резкий, но непродолжительный спад.

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