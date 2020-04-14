Минюст предложил заменить штрафы предупреждениями за нарушение КоАП для всего бизнеса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ предложило распространить замену штрафов предупреждениями на весь бизнес за впервые совершенное административное правонарушение. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минюста.

Согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ), замена штрафа предупреждением распространяется лишь на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). "Распространить механизм замены административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное административное правонарушение, не считающееся грубым, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при отсутствии отягчающих обстоятельств, на всех субъектов административной ответственности, а не только на субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, как это предусмотрено действующим КоАП", - говорится в сообщении министерства.