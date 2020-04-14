Участники рынка просят разморозить программу адресной продпомощи россиянам

Несколько лет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченной категории населения. На специальные банковские карты этих граждан предлагалось зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные отечественные продукты - свежие, скоропортящиеся. Запуск программы планировался на 2018 год или 2019 год.

"От имени общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров и созданных ими советов и комиссий призываем высшие органы государственной власти России в целях сохранения доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса незамедлительно приступить к реализации "замороженного" проекта Минпромторга России по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств федерального бюджета, погашаемых их получателями при покупке таких товаров отечественного производства, расширив этот проект на граждан, потерявших доход в связи с ограничениями, обусловленными пандемией коронавируса", - говорится в документе.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Участники российского потребительского рынка составили обращения в органы государственной власти с просьбой разморозить и расширить проект Минпромторга по оказанию малообеспеченным слоям населения адресной продовольственной помощи. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

По мнению его авторов, если к нуждающимся будут отнесены 10 млн граждан и размер поддержки составит в среднем 10 тыс. рублей в месяц, с мая до конца текущего года на это потребуется 800 млрд рублей. Как говорится в обращении, такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции.

Другие меры поддержки

Авторы письма также считают важным обеспечить закрытые сейчас столовые, кафе и рестораны государственными и муниципальными заказами на организацию дотируемого и бесплатного питания горячей пищей остро нуждающихся в этом людей с соблюдением всех карантинных требований.

Как отмечают участники рынка, доступность необходимых товаров надлежащего качества по экономически обоснованным ценам в состоянии обеспечить конкуренция между участниками потребительского рынка.

"От государства мы ждем, прежде всего, поддержки и защиты, а также большего доверия и поддержки разнообразных форм самоорганизации, которая уже реально помогает и трудоустройству высвободившихся работников, и монетизации отложенного спроса на товары и услуги вынужденно не работающих компаний, и добровольному принятию более справедливых правил взаимодействия участников рынка", - указано в письме.

"В связи с появляющимися предложениями о необходимости государственного регулирования рыночных цен на товары первой необходимости выражаем нашу уверенность в том, что, таким образом, не удастся ни поддержать нуждающихся граждан, ни сохранить бизнесы, вынужденно изолированные от их потребителей. Результатом административного ограничения цен, как показывает российский и мировой опыт, становятся дефицит и мгновенное появление теневого рынка, давно забытого или вообще неизвестного большинству российских потребителей исключительно благодаря свободному развитию рыночных отношений", - отмечают авторы письма.

Обращение подписали председатель Союза потребителей РФ, председатель совета директоров Союза участников потребительского рынка, член экспертного совета при правительстве РФ Петр Щелищ, председатель комиссии по применению кодекса добросовестных практик, президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков, исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, генеральный директор Союзмолока Артем Белов и другие.