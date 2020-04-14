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В ЕЭК спрогнозировали сокращение международной торговли в 2020 году до 35%

По данным Евразийской экономической комиссии, сохранение жестких мер социального дистанцирования обходится для экономик большинства стран в среднем в 2% ВВП ежемесячно

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прогнозирует, что международная торговля в 2020 году может сократиться от 15% до 35%. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Прогнозы развития экономической ситуации, связанной с пандемией, показывают, что в 2020 году международная торговля может сократиться от 15% до 35%", - отмечается в сообщении.

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По данным комиссии, сохранение жестких мер социального дистанцирования обходится для экономик большинства стран мира в среднем в 2% ВВП ежемесячно, наблюдается резкое падение экономической активности в Евросоюзе, замедление роста экономики в Китае, на которые приходится основная часть внешней торговли стран Евразийского экономического союза. Цены на сырьевые товары могут продолжительное время оставаться на низком уровне из-за падения спроса.

В сообщении ЕЭК отмечается, что государства ЕАЭС приняли и реализуют срочные временные антикризисные и стабилизационные меры, такие как стабилизация обменных курсов национальных валют, нейтрализация спекулятивных атак, защита финансового рынка от угроз дестабилизации, обеспечение безопасности и устойчивости валютно-финансовой системы ЕАЭС. Эти меры направлены на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии.

Как говорится в пресс-релизе ЕЭК, негативные тенденции в экономиках стран союза могут быть компенсированы расширением взаимной торговли, наращиванием экономического сотрудничества со странами Шанхайской организации сотрудничества, активизацией сопряжения ЕАЭС и проекта "Один пояс, один путь". При этом первоочередной задачей ЕЭК называет принятие Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, незамедлительная реализация предусмотренных в них мер.

Снижение торговли в ЕАЭС

ЕЭК также ожидает, что в 2020 году объем взаимной торговли стран ЕАЭС снизится на 24,1% по сравнению с 2019 годом, до $46,29 млрд.

Так, объем торговли Казахстана снизится на 31,9%, до $4,3 млрд, Белоруссии - на 29%, до $10,32 млрд, Армении - на 22,7%, до $0,58 млрд, России - на 21,3%, до $30,51 млрд, Киргизии - на 8,1%, до $0,57 млрд.

Общий объем взаимной торговли в странах ЕАЭС в 2019 году составлял $61,03 млрд.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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