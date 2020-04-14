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Пандемия коронавируса нового типа

Минэкономразвития предложило включить зоопарки и музеи в список пострадавших отраслей

В ведомстве подчеркнули, что в этом случае данные компании смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предложило правительству включить деятельность музеев и зоопарков в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики из-за пандемии, сообщается на официальном сайте министерства.

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"Министерство экономического развития России предложило правительству РФ включить деятельность музеев и зоопарков в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития подчеркнули, что в этом случае данные компании смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку.

В проекте постановления правительства указывается, что работа музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными в связи с распространением коронавируса, это повлекло существенное снижение доходов в этой сфере.

Ранее правительство по инициативе Минэкономразвития включило в перечень пострадавших отраслей кинотеатры и стоматологические клиники.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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