В Эр-Рияде заявили, что сокращение добычи нефти в мире может превысить 20 млн б/с

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Мировой объем добычи нефти в ближайшие месяцы может сократиться больше чем на 20 млн баррелей в сутки. Об этом заявил в интервью газете Financial Times , министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд.

"Если цены на нефть будут держаться в рамках $35-40 за баррель, то не удивлюсь, если естественное падение добычи будет даже значительнее [20 млн б/с] в ближайшие несколько месяцев", - сказал министр. Ранее он подчеркнул, что страны ОПЕК+ вместе с партнерами по G20 смогут убрать с рынка до 19,5 млн баррелей нефти в сутки.

Министр также отметил, что ценовая война на рынке нефти была "нежелательным отступлением" от политики страны, добавив, что Эр-Рияд не придерживается "некоего садистского подхода, предполагающего уничтожение конкурентов".

"Мы могли бы занять выжидательную позицию и продержались бы [при низких ценах не нефть] очень долгое время, однако это имело бы крайне разрушительный эффект", - сказал он, отметив, что Саудовская Аравия "не играет в игру с нулевой суммой".