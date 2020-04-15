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Пандемия коронавируса нового типа

Минэнерго: из-за коронавируса платежи в энергетике в 2020 году могут упасть на 15-20%

В ведомстве разработали три стресс-сценария энергопотребления в 2020 году

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Энергопотребление в России снижается из-за усиления карантинных мер на фоне пандемии коронавируса. По прогнозу Минэнерго, в 2020 году падение спроса может составить от 3,6% до 10%, платежи потребителей в отрасли могут снизиться на 15-20% в зависимости от продолжительности изоляционных мер, сказал в интервью газете "Коммерсантъ" замминистра энергетики Евгений Грабчак.

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Так, в первом квартале потребление электроэнергии в РФ упадет на 0,3% год к году, тогда как ранее ожидался рост спроса на 1,8%.

Министерство разработало три стресс-сценария энергопотребления в 2020 году в стране, которые учитывают разную степень и длительность карантинных мер.

По оптимистичному сценарию изоляция продлится весь второй квартал, что приведет к снижению спроса на 3,6% в целом по году к уровню 2019 года.

По пессимистичному сценарию потребление электроэнергии в России в 2020 году может упасть на 8,2%. А уровень оплаты за потребленную энергию может снизиться на 15% в этом году.

Наконец, при шоковом сценарии снижение потребления может составить 10,1%. Такая динамика возможна, если карантин продлится вплоть до конца года. В этой ситуации снижение уровня оплаты потребителей может достичь 20%. Грабчак не исключает, что при таком развитии ситуации сектору понадобится прямая финансовая помощь от государства. В то же время он считает, что шоковой сценарий маловероятен.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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