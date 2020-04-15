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Новак заявил, что около 10 стран вне ОПЕК+ готовы участвовать в стабилизации рынка нефти

Министр энергетики также сообщил, что мониторинг с возможностью корректировки параметров сделки ОПЕК+ будет проводиться в постоянном режиме

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Помимо стран - участниц соглашения ОПЕК+, около 10 стран заявили о готовности участвовать в стабилизации мирового рынка нефти, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.

"Помимо стран ОПЕК+, которые участвовали в соглашении, еще около 10 стран заявили о готовности своими действиями оказывать поддержку усилиям по балансировке мирового рынка нефти", - сказал Новак.

Мониторинг ситуации на рынке нефти

Страны, которые участвуют в сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+, будут в постоянном режиме мониторить ситуацию на рынке для возможной корректировки соглашения, сообщил Александр Новак.

"Будет постоянно производиться мониторинг для оценки ситуации на рынке с возможностью корректировки параметров сделки", - сказал он.

По словам Новака, руководители российских нефтяных компаний полностью поддержали заключение новой сделки по сокращению добычи нефти. Министр добавил, что сокращение добычи необходимо, так как доступные мощности хранения нефти в мире могут быть заполнены в течение 4-5 недель.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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