Спад промышленного производства в США стал рекордным с 1946 года

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Общий объем промышленного производства в США на фоне пандемии упал в марте на 5,4%, что стало рекордным показателем с 1946 года. Об этом говорится в распространенном в среду отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ страны.

Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с коронавирусом

"Общий объем промышленного производства упал на 5,4% в марте, поскольку пандемия коронавируса привела к тому, что многие заводы в конце месяца приостановили работу. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности упал на 6,3%", - отмечается в документе. При этом наибольший спад, согласно этим данным, зафиксирован в автомобильной промышленности и производстве автокомплектующих.

"Спады общего объема промышленного производства и выпуска продукции обрабатывающей промышленности стали самыми значительными с января 1946 года и с февраля 1946 года соответственно", - подчеркивает ФРС.