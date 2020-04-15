Президент Мексики рассказал о деталях переговоров с РФ и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+

МЕХИКО, 15 апреля. /ТАСС/. Россия стала одной из первых стран, поддержавших Мексику в ее решении сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо предполагавшихся 400 тыс. б/с в рамках новой сделки ОПЕК+. С соответствующим заявлением глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил в среду на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.

"Россия сразу же приняла наше предложение. Сначала его принял президент [США Дональд] Трамп <...>, затем российское правительство согласилось. И некоторое сопротивление наблюдалось со стороны Саудовской Аравии. Но в конечном счете все отнеслись к нам хорошо", - сказал он.

В свою очередь министр энергетики латиноамериканской страны Росио Нале сообщила, что лично просила министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана аль Сауда поддержать соглашение, предусматривающее меньшее, чем предполагалось, снижение добычи со стороны Мексики. "Он ответил: "Мы согласны" и поздравил Мексику [с заключением сделки]", - рассказала Нале на пресс-конференции.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 г. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.