Орешкин заявил, что некоторые меры поддержки экономики работают не так, как планировалось

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ряд мер поддержки экономики РФ сегодня работает не так, как изначально задумывалось, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе онлайн совещания с представителями бизнеса на базе ситуационного центра "Единой России" по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

"Сегодня в выступлении президент очень четко сказал, что меры не последние, которые сегодня были озвучены, что нужно оценивать достаточность и эффективность мер. Поэтому понимание того, что происходит на местах, сейчас очень важно, для того чтобы этот список мер расширять и донастраивать", - сказал он.

"У нас действительно не все те продукты, которые сейчас запущены уже - например, те же беспроцентные кредиты на заработные платы - работают так, как они задумывались", - добавил помощник главы государства.

Обратная связь, по словам Орешкина, необходима именно для того, чтобы делать все инструменты работоспособными, чтобы больше компаний могло ими воспользоваться. В этой связи он призвал партию подготовить свод предложений, прозвучавших в ходе совещания в "Единой России" от представителей компаний и регионов, чтобы они были учтены при дальнейших действиях властей.

Поддержка отдельных отраслей

Орешкин напомнил участникам встречи о том, что в ближайшее время президент будет проводить серию совещаний. "Он уже провел с ОПК и с космической отраслью. У нас завтра запланировано совещание по строительной отрасли - что касается и жилищного строительства, и инфраструктурного строительства. На следующей неделе будет автопром, и целый ряд отраслей еще будет рассматриваться детально по ситуации, и конкретные меры будут объявляться дополнительно", - сказал он.

Также помощник президента назвал очень важной региональную часть. "Сегодня объявлено о дополнительных субсидиях регионам в 200 млрд руб. - это те деньги, которые придут в регионы, и те деньги, которые губернаторы должны направлять - президент это сказал сегодня прямо, - в том числе на поддержку малых и средних предприятий", - подчеркнул Орешкин.

Он согласился с тем, что с федерального уровня до индивидуальных предпринимателей в каждом конкретном регионе дотянуться сложно. Поэтому он выделил роль в этих вопросах самих субъектов РФ и региональных отделений партии.