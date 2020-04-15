G20 одобрила план по отсрочке платежей по задолженности бедным странам

ТАСС, 15 апреля. Саудовская Аравия предложила план по отсрочке платежей по задолженности самым нуждающимся странам, который затем был одобрен государствами Группы двадцати (G20). Об этом заявил в среду министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан в ходе пресс-конференции по итогам виртуальной встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран G20.

Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с коронавирусом

"Саудовская Аравия как страна, председательствующая в G20, предложила план по отсрочке [платежей по] задолженности беднейшим странам, который затем был принят G20", - сказал министр. Он также добавил, что страны "двадцатки" вложили в мировую экономику $7 трлн для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Страны G20 согласились заморозить дебиторскую задолженность самых бедных стран до конца 2020 года.

"Мы договорились координировать коллективные усилия на этом направлении, чтобы добиться реализации на практике данной инициативы, поддержанной Парижским клубом", - говорится в тексте коммюнике.

В документе указывается, что на цели преодоления последствий пандемии беднейшими странами международные финансовые структуры и региональные банки развития выделят более $200 млрд.

Работать вместе

Министр добавил, что страны Группы двадцати решительно настроены работать вместе, чтобы противостоять возможным последствиям пандемии коронавируса.

"Страны G20 намерены приложить все усилия, индивидуальные и коллективные, чтобы преодолеть пандемию, сохранить рабочие места, доходы и гарантировать гибкость финансовых систем", - сказал министр.

Он отметил, что члены Группы двадцати уже выделили более $7 млрд для поддержки мировой экономики. Аль-Джадаан добавил, что с оптимизмом смотрит на совместную работу государств G20 и ожидает победы над кризисом, вызванным распространением в мире коронавирусной инфекции.

Министры финансов и главы Центробанков стран-участниц Группы двадцати также пообещали обеспечить устойчивость мировой финансовой системы.

"Наши коллективные и индивидуальные усилия нацелены на то, чтобы сдержать пандемию, спасти человеческие жизни и поддержать стабильность мировой экономики", - говорится в принятом коммюнике.