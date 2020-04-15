Титов назвал "глотком воды в засуху" новые меры поддержки бизнеса, озвученные Путиным

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поддерживает новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, озвученные президентом страны Владимиром Путиным на совещании с членами правительства, которое прошло в среду в режиме видеоконференции.

"В выступлении Путина содержится действенный ответ как минимум на часть насущных проблем экономики. Прямая безвозмездная помощь малым и средним предприятиям в пострадавших отраслях на выплату зарплат сотрудникам в размере МРОТ два месяца подряд - это, можно сказать, глоток воды в засуху. Надеюсь, воспользоваться этим инструментом работодатели смогут куда успешнее, чем льготными кредитами на выплату зарплат, которые, по идее, должны выдавать, но почти не выдают 64 крупнейших коммерческих банка", - написал Титов на своей странице в Facebook.

Путин заявил, что не менее 75% кредитов, полученных на выплату зарплат сотрудникам, должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ. "Конечно, это сильно снижает "градус подозрительности" со стороны банков к заемщикам, но не накладывает автоматических обязательств по выдаче кредитов", - считает Титов.

Предложение президента о льготных кредитах на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий бизнес-омбудсмен считает "отличной идеей". "И она действительно поможет поддержать деловую активность, а значит, и занятость по всей цепочке контрагентов. И снова все упирается в конкретную реализацию. Будем заниматься этим вопросом", - добавил он.