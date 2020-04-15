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Пандемия коронавируса нового типа

Медведев не исключил аккуратного изменения законодательства о труде в связи с пандемией

Зампред Совбеза РФ обратил внимание, что работники некоторых предприятий могут остаться как без доходов, поскольку у работодателя нет средств, так и без пособий по безработице, так как они числятся трудоустроенными

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом может потребовать аккуратного изменения трудового законодательства. Такое мнение высказал в среду председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания с представителями бизнеса по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией.

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"Мы всегда очень аккуратно относимся к изменениям в трудовое законодательство, но ситуация, которая возникла, беспрецедентна", - сказал Медведев. Он обратил внимание, что в ряде случаев работники предприятий могут остаться как без доходов, так как у работодателя нет средств, так и без пособий по безработице, так как они числятся трудоустроенными.

"Вот из этой модели нам нужно найти выход, но максимально аккуратный, конечно, не разбалансирующий трудовые отношения, не ставящий под угрозу интересы работника", - заключил председатель "Единой России", говоря о вопросах совершенствования трудового законодательства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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